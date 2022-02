Fabio Quartararo (Yamaha/2.): «Am Limit angelangt»

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo verpasste die Bestzeit beim Mandalika-Test zwar nur knapp, der Yamaha-Werksfahrer lässt aber keine Gelegenheit aus, um seinen Arbeitgeber anzustacheln.

In den letzten Minuten der Pre-Season ging Fabio Quartararo noch einmal auf Zeitenjagd und kam bis auf 0,014 sec an die Testbestzeit von Repsol-Honda-Werksfahrer Pol Espargaró heran. Vollauf zufrieden wirkte der Titelverteidiger am Sonntagabend in Mandalika (Indonesien) aber nicht.

«Am Vormittag war ich recht schnell, aber mein Gefühl war nicht so gut, daher war ich auch nicht glücklich», schilderte der Yamaha-Star. «Am Nachmittag gelang uns ein guter Schritt. Vor allem mein Gefühl war viel besser, das war wichtiger als die Steigerung in der Rundenzeit. Darüber war ich glücklich – aber wir sind am Limit angelangt. Leider fühlte ich mich überall am Limit. Die Rundenzeit war besser, aber ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Aber mal schauen, in Katar wird es eine andere Geschichte sein. Von meiner Seite bin ich zu 100 Prozent bereit», schob der 22-jährige Franzose nach.

Meint Quartararo damit, dass die neue Yamaha M1 bereits am Limit angelangt ist? Der achtfache MotoGP-Sieger hielt kurz inne und antwortete dann: «Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich weiß nicht, wo wir uns verbessern können. Wenn du fühlst, dass die Front sich überall stark bewegt und unruhig ist, wenn das Spinning am Hinterrad am Limit ist, du selbst mit dem Ellbogen überall streifst… Es ist schwierig, da noch mehr zu finden. Für mich ist aber wichtig, dass das Team und vor allem Yamaha hart arbeiten, um etwas zu finden, damit wir mehr Speed haben und ich mich weniger am Limit fühle. Um diese Pace zu fahren, muss ich jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe, so sehr pushen. Es ist ziemlich schwierig.»

Quartararo absolvierte am Sonntag auch eine Rennsimulation. «Wir entschieden uns für den Medium-Hinterreifen, weil die weiche Mischung am Rennwochenende voraussichtlich nicht verfügbar sein wird. Es war aber eine Albtraum-Rennsimulation, ich hatte noch nie so ein schlechtes Gefühl mit einem Hinterreifen. Kurz nach der Rennsimulation fuhr ich mit einem alten Soft und war dann mehr als eine halbe Sekunde schneller. Mit der Pace bin ich sehr glücklich, auch am Nachmittag bin ich mit einem zehn Runden alten Reifen noch 1:31,6 min gefahren. Das ist wirklich gut. Ich habe das Gefühl, dass wir einen guten Job gemacht und uns gut ans Motorrad angepasst haben. Unsere Pace ist stark», bekräftigte «El Diablo».

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Mandalika-Test, Sonntag (13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

5. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

6. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

8. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

9. Brad Binder, KTM, 1:31,574

10. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

11. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

12. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

14. Marc Márquez, Honda, 1:31,793

15. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

16. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

17. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

19. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

23. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603