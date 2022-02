Alberto Puig: Hohe Erwartungen an Marc Márquez

Honda-Teammanager Alberto Puig ist sich sicher: In diesem Jahr wird Marc Márquez wieder um Rennsiege mitkämpfen können. «Ich bin mir sicher, dass er sich stark verbessern wird», prophezeit er.

Obwohl Marc Márquez im vergangenen Jahr die ersten und die letzten beiden Rennen verletzungsbedingt verpasst hatte, konnte er einige Glanzpunkte setzen: Auf dem Sachsenring setzte er sich gegen den Rest des Feldes durch, dieses Kunststück wiederholte der Repsol-Honda-Star in Austin und Misano, bevor er sich bei einem Trainingsunfall erneut verletzte.

Die Winterpause war bei HRC denn auch geprägt von der Sorge um die Gesundheit des sechsfachen MotoGP-Weltmeisters, wie Teammanager Alberto Puig betont. «Wir mussten abwarten und sehen, ob er rechtzeitig für die Wintertests wieder bereit sein würde und das war er zum Glück auch. Er konnte den ersten Test schon bestreiten und das war auch für Pol Espargaró sehr wichtig», erzählte der 55-Jährige aus Barcelona.

Puig ist überzeugt, dass Márquez in diesem Jahr wieder um Siege mitkämpfen kann. Auf die Frage, ob er an die HRC-Rückkehr an die Spitze glaube, erwiderte er im Rahmen der Teampräsentation von Repsol Honda trotzig: «Wir waren nie wirklich weg, denn Marc hat trotz seines verletzten Arms drei Rennen gewonnen und Pol hatte einen starken Saisonabschluss. Wir waren in manchen Rennen also vorne dabei.»

«Klar, wir haben den Titel nicht gewonnen, was die Leute von uns erwarten», räumte der Spanier ein. «Aber man kann nicht sagen, dass wir ganz weg waren. In diesem Jahr glauben wir natürlich, dass wir um die gewohnten Ergebnisse kämpfen können, wenn unsere Fahrer fit sind und wir es schaffen, das Bike weiter zu verbessern.»

Ob Marc Márquez gleich im ersten Rennen stark sein wird, das am 6. März in Katar stattfindet, sei zwar schwer zu sagen, stellte Puig klar. «Aber das Wichtigste ist, dass seine Sicht wieder gut ist, denn das war vor fünf Monaten noch nicht klar. Das war das Wichtigste. Der zweite Punkt ist seine lädierte Schulter, unter der er im vergangenen Jahr so gelitten hat. ER wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch nicht ganz fit loslegen können, aber wir haben einige Dinge angepasst bei der körperlichen Vorbereitung, und ich bin mir sicher, dass er sich stark verbessern wird. Ich bin wirklich optimistisch, denn er konnte im vergangenen Jahr trotz der Schulter drei Rennen gewinnen. Ich erwarte also viel von ihm.»

