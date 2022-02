Noch ein Device: Zu viel für die MotoGP-Piloten?

Aleix Espargaró in der Aprilia-Box

Ducati-Werksfahrer Jack Miller in der Beschleunigung

Ducati wartete in den vergangenen Jahren immer wieder mit technischen Innovationen auf, die anderen MotoGP-Hersteller mussten nachziehen. Aprilia-Pilot Aleix Espargaró würde gerne auf ein weiteres Device verzichten.

Bei den Wintertests in Sepang und Mandalika kreuzte Ducati mit einem «Front Ride Height Adjuster» an den neuen 2022er-Maschinen auf. Nach dem Federbein kann nun also auch die Gabel während der Fahrt abgesenkt werden. Die fünf gegnerischen Werke, die zuvor schon den «Rear Ride Height Adjuster» nachahmen musste, zeigten sich wenig erfreut über die neue Vorrichtung.

Auch unter den Fahrern gehen die Meinungen auseinander. Aleix Espargaró sagte deutlich: «Ich mag diese Devices nicht. Unsere Aufmerksamkeit wendet sich zu sehr den Devices zu – und nicht dem Fahren. Ich will nicht sagen, dass es unsicher ist, aber es trägt sicherlich nicht zu mehr Sicherheit bei. Denn du musst schon viele Dinge machen, während du beschleunigst. Jetzt haben wir gesehen, dass Ducati auch ein Front-Device hat. Und wenn es jeder hat, dann brauchst du es auch, weil sich dadurch die Traktion, die Wheelie-Neigung und die Aerodynamik veränderen. Die Jungs in Noale haben mir erklärt, dass du Geschwindigkeit gewinnen kannst, je tiefer das Motorrad auf den Geraden liegt. Du brauchst es also, wenn du mitkämpfen willst – aber ich mag es nicht», unterstrich der 32-jährige Spanier mit Nachdruck.

Das liege aber nicht daran, dass Aprilia die Entwicklung derartiger Systeme große Schwierigkeiten bereiten würde. Aleix Espargaró betonte: «Unser Rear-Device arbeitet sehr gut, Aprilia zählt zu den besten Herstellern, wenn es um diese Vorrichtungen geht. Ich erinnere mich daran, dass Albesiano schon vor vier oder fünf Jahren in Barcelona mit einer Gabel ankam, die sich – zu der Zeit – im Motocross-Style blockieren ließ. Und ich sagte ihm: ‚Romano, ich kann das nicht probieren, das ist viel zu gefährlich.‘ Dann haben wir es ein oder zwei Jahre beiseitegelassen, aber dann fing das alles an… Romano und seine Ingenieure sind gut. Ich habe schon drei verschiedene Systeme probiert und auch jetzt unterscheidet sich meines von dem von Maverick [Viñales]. Ich glaube, Aprilia ist gut darin.»

«Wir haben das ‚automatische‘ System, das du [vor der Kurve] aktivieren kannst, und das manuelle», erklärte Espargaró. «Ich bevorzuge das manuelle System, also jenes, das du während der Beschleunigung aktivierst. Es ist aber nicht einfach: Du beschleunigst mit dem abgesenkten Motorrad stark, du musst die Wheelie-Neigung kontrollieren, den Knopf betätigen und viele Dinge gleichzeitig machen. Es ist schwierig», bekräftigte er.

Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna zeigte sich von diesen Bedenken unbeeindruckt. «Klarerweise müssen die Fahrer alle konzentriert sein, aber ich glaube, dass sie noch Spielraum haben, um solche Dinge handhaben zu können. Die Formel-1-Piloten machen da eindeutig mehr», warf der Technikfuchs ein. «Mit Sicherheit ist es nicht genau dasselbe ein Motorrad zu fahren, aber dennoch – und unsere Fahrer beklagen auch nie Probleme, wenn es um die Handhabung der unterschiedlichen Systeme geht. Man muss zudem bedenken, dass man natürlich auch darauf verzichten kann, sie zu nutzen. Klarerweise büßt man dadurch Performance ein, aber das Motorrad kann trotzdem weiterhin funktionieren», schob der Italiener betont gelassen nach.

Zeiten MotoGP-Test Mandalika (11.–13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Zeiten MotoGP-Test Sepang (5. und 6. Februar):

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer