Aleix Espargaró: Dreitägige Tests machen keinen Sinn

Ein zweitägiger Test in Sepang und drei Tage in Mandalika standen im Februar im Kalender der MotoGP-Stammfahrer. Was Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró dazu sagt.

Nach zweieinhalb Monaten Winterpause standen den MotoGP-Stars fünf offizielle Testtage zur Verfügung, um sich auf den Saisonauftakt am 6. März in Katar vorzubereiten: Am 5. und 6. Februar in Sepang und von 11. bis 13. Februar auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok.

In Mandalika machten am vergangenen Wochenende viele Fahrer früher Schluss, daher kam vermehrt die Frage auf: Macht ein dreitägiger Test Sinn? «Überhaupt nicht», antwortete Aleix Espargaró ohne Zögern. «Ich glaube, in der Safety Commission waren sich alle Fahrer einig darin, vielleicht ein bisschen mehr zu testen, aber mehr als zwei Tage [am Stück], das funktioniert aus meiner Sicht nicht.»

«Wir sind keine Maschinen, am Ende verbringst du nur mehr Zeit in der Box. Es ist besser, alles auf zwei Tage zu konzentrieren – auf mindestens zwei unterschiedlichen Strecken, vielleicht auch drei», erklärte der Aprilia-Werksfahrer. «Das Problem ist, dass wir am dritten Tag müde sind. Das ist normal, wir sind eben keine Maschinen. Es ist aber auch der Tag, an dem du die Rennsimulation fahren musst und an dem du auch eine ‚time attack‘ machen willst.»

«Mir sind zwei Tage lieber», lautete das Fazit des 32-jährigen Espargaró. Allerdings hat er als Aprilia-Werksfahrer auch den Vorteil, abseits der offiziellen Testtage auf seiner RS-GP sitzen zu können. So fuhr Aleix beispielsweise in Sepang schon am letzten Tag des Shakedowns am 2. Februar. Denn der Hersteller aus Noale unterliegt als einzig verbliebenes «concession team» der Königsklasse keinen Testbeschränkungen.

Zeiten MotoGP-Test Mandalika (11.–13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Zeiten MotoGP-Test Sepang (5. und 6. Februar):

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer