Johann Zarco: Enduro-Training mit Bayle auf Schnee

Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco hat sich mit einem ganz besonderen Training an der Seite von Jean-Michel Bayle für die neue MotoGP-Saison in Form gebracht.

Der 31-jährige Johann Zarco hat mit dem Spanier Jorge Martin einen sehr schnellen Teamkollegen, der 2021 als Rookie prompt einen Sieg einfahren konnte. Bei den MotoGP-Tests zuletzt auf der neuen Piste in Lombok und in Sepang fuhr der zweifache Moto2-Weltmeister aus Frankreich immer in Schlagdistanz zur Spitze.

Jetzt ist Zarco (elf Podestplätze in der MotoGP, kein Sieg) wieder zu Hause in Frankreich. In den südfranzösischen Alpen absolvierte Zarco zuletzt noch ein ganz besonderes Training. An der Seite von Motorrad-Ikone Jean-Michel Bayle (52) wetzte Zarco mit Enduro-Bikes durch die Gegend.

Dabei preschten Zarco und der zweifache Ex-Motocross-Weltmeister Bayle auf einigen Hängen auch durch einige Schneefelder. Auch Hillclimbing-Sessions auf steilen Passagen standen dabei auf dem Programm. Dort zeigte «JMB» als zweifacher Motocross-Weltmeister und US-Cross- und Supercross-Champion seine immer noch vorhandene Klasse und sein unglaubliches Gefühl für das Motorrad. Apropos: Zarco nennt seinen Offroad-Lehrmeister Bayle treffend «The Kid of Manosque» – das ist sein Heimatort in den Hochalpen.

Zarco hat nach eigenen Aussagen 2021 sein bestes Jahr in der MotoGP-WM gezeigt. Der Routinier aus Cannes führte in der Anfangsphase nach zwei zweiten Plätzen in Katar sogar das WM-Klassement an. Das Jahr beendete Zarco dann knapp hinter Jack Miller auf Rang 5.

Bayle ist immer noch als Botschafter für Honda tätig, gibt für ausgewählte Kunden Fahrtrainings und begleitet die Honda-Kunden bei exklusiven Touren sowie Motorrad-Einschulungen.

Bayle und Zarco hatten nach Zarcos Trennung von Manager Laurent Fellon bis zum Abschied von Johann bei Red Bull KTM im Sommer 2019 sogar kurzzeitig eng zusammengearbeitet. Bayle war für den Franzosen als Riding Coach und Mentaltrainer tätig. Als Zarco dann beim Österreich-GP den KTM-Vertrag für 2020 kündigte, ohne Wissen von Bayle, gingen die beiden Landsleute ab August 2019 wieder getrennte Wege.