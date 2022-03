KTM-Ass Brad Binder überzeugt: «Das wird wahnwitzig»

Während der MotoGP-Wintertests in Sepang und Mandalika schaffte es kein KTM-Fahrer in die Top-10. Trotzdem ist Red-Bull-Pilot Brad Binder für den Saisonstart in Katar am Wochenende zuversichtlich.

In der Saisonvorbereitung in Malaysia und Indonesien blieben die KTM-Piloten deutlich hinter den Erwartungen. In Sepang wurde Miguel Oliveira als Bester auf einer RC16 nur 15., in Mandalika führte Brad Binder das orangene Quartett als Elfter an.

«Die ersten eineinhalb Tage in Sepang waren hart für uns», räumte Binder ein, im Vorjahr WM-Sechster auf KTM. «In Mandalika gelang uns ein guter Schritt, dort konnte wir uns mit den neuen Teilen eine neue Basis für die Saison schaffen. Wir haben uns mit der Abstimmung vor allem dem neuen Aerodynamik-Paket angepasst. Das Motorrad ist jetzt deutlich einfacher zu fahren, das macht unsere Arbeit leichter. Mit dem Vorderrad haben wir jetzt etwas Spielraum, es fühlt sich nicht mehr an, als wären wir ununterbrochen am Limit. Katar war in der Vergangenheit immer schwierig für uns, letztes Jahr war das eines der härtesten Rennen. Ich bin zuversichtlich, dass unser neues Paket hier deutlich besser funktioniert, auch wenn es einige Zeit dauern wird, bis wir das volle Potenzial ausschöpfen können. Die Zeitabstände sind enger denn je, ich erwarte ein bisschen Moto3-Style-Racing am Sonntag. Es wird sicher super-cool zuzuschauen.»

Wenn am Freitag um 11.40 Uhr MEZ das erste freie Training beginnt und am Sonntag um 16 Uhr MEZ der erste Grand Prix des Jahres, dann wird Brad Binder in der Königsklasse erstmals zusammen mit seinem Bruder Darryn auf der Strecke sein, dieser fährt für das Team WithU Yamaha RNF. Für das besondere Ereignis sind auch die Eltern aus Südafrika in die katarische Wüste geflogen. «Für uns als Familie ist das erstaunlich, auf dieses Ziel haben wir alle hingearbeitet», erzählte Brad am Donnerstag. «Das wird wahnwitzig, ein unglaubliches Jahr.»

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten (19. bis 21.2.):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Sepang-Test, 5./6. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:05,678