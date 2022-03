Jorge Martin (Ducati/4.): «Das bin ich nicht gewohnt»

Als bester Ducati-Pilot beendete Jorge Martin den ersten Trainingstag beim MotoGP-Saisonstart in Katar auf Platz 4. Trotz der starken Position, kämpft der Fahrer vom Team Pramac mit ungewöhnlichen Problemen.

Mit einer Zeit von 1:53,652 Minuten beendete Jorge Martin den ersten Tag der neuen MotoGP-Saison auf dem Losail Circuit in Katar auf dem vierten Rang. Zum schnellsten Fahrer am Freitag, Alex Rins (Suzuki), fehlten dem Spanier etwas mehr als zwei Zehntelsekunden. Obwohl Martin die schnellste Ducati war, hat er bereits seit der Vorsaison mit einigen Problemen zu tun, die er vorher nicht kannte.

«Ich habe mich sehr gut gefühlt, obwohl ich etwas mehr auf dieser Strecke erwartet habe. Wir hatten in Malaysia und Indonesien ein paar Probleme mit dem Grip am Hinterrad und wir haben sehr oft das Set-Up verändert, um mit dem neuen Motor in Einklang zu kommen. Leider kämpfen wir immer noch mit diesen Problemen», sagte der 24-Jährige und fügte hinzu: «Auch wenn ich vierter bin, kann ich nicht völlig zufrieden sein und wir müssen einen deutlichen Schritt machen.»

Jorge Martin startet 2022 mit dem neuen Ducati-Motor in seiner GP22, wohingegen die beiden Werksfahrer Bagnaia und Miller mit einer Mischung aus dem letztjährigen und dem neuen Motor unterwegs sind. Ist der Spanier mit dieser Entscheidung einverstanden und hatte er überhaupt die Wahl zwischen diesen Varianten?

«Wir waren beim Test nicht schlecht unterwegs und am ersten Tag in Katar sind wir auch auf Platz 4 gelandet, ich war der beste Ducati-Pilot. Das Potenzial ist groß, aber wir haben sehr viel Arbeit im Bereich der Beschleunigung, deshalb arbeiten wir an der Elektronik. Weil wir die Einstellungen so deutlich verändern, verlagern sich unsere Probleme leider in andere Bereiche. Es ist schwieriger, als ich es aus der Vergangenheit gewohnt bin», betonte Martin.

«Ich vertraue Ducati und wir sind uns sicher, dass wir diesen Motor zum Laufen bekommen. Wir brauchen möglicherweise zwei bis drei Rennen, aber dann werden wir stärker sein als im letzten Jahr», lautete die Kampfansage des besten MotoGP-Rookies der Vorsaison. «Ducati hat mich nicht gefragt, ob ich den Motor der Werksfahrer testen darf, wir haben nur das, was uns zur Verfügung steht. Ich hoffe, wir bleiben die ganze Saison an der Spitze, ich werde sehr hart dafür kämpfen.»

In der Höchstgeschwindigkeit war am Freitag überraschenderweise Suzuki an der Spitze zu finden. Alex Rins fuhr mit 355,2 km/h den besten Top-Speed auf der ein Kilometer langen Geraden der Rennstrecke in der Nähe von Doha. Jorge Martin reihte sich mit 352,9 km/h auf Position 6 in dieser Wertung ein.

MotoGP-Ergebnis, Doha, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Alex Rins, Suzuki, 1:53,432 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,147

4. Jorge Martin, Ducati, + 0,220

5. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,413

6. Jack Miller, Ducati, + 0,438

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,454

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,474

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,531

10. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,539

11. Enea Bastianini, Ducati, + 0,581

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,606

13. Miguel Oliveira, KTM, + 0,621

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 0,721

15. Brad Binder, KTM, + 0,815

16. Alex Márquez, Honda, + 1,043

17. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,092

18. Johann Zarco, Ducati, + 1,133

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,452

20. Marco Bezzecchi, Ducati, + 1,468

21. Remy Gardner, KTM, + 1,497

22. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 1,939

23. Luca Marini, Ducati, + 2,343

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,483