Alex Rins (Suzuki/1.): «Dürfen uns nicht ausruhen»

Suzuki-Werkspilot Alex Rins versicherte nach der Bestzeit am Freitag in Doha, das Ergebnis gebe ihm viel Mumm für das Rennen. Und er warnte vor zu viel Euphorie.

Der 26-jährige Suzuki-Ecstar-Werkspilot Alex Rins ist der erste Tagessieger in der MotoGP-Weltmeisterschaft 2022. Der Spanier sorgte im FP2 auf dem Losail Circuit für die Bestzeit, im FP1 hatte er auf der 5,380 Meter langen Strecke (10 Rechtskurven, 6 Linkskurven, längste gerade: 10,68 Meter) bereits mit Platz 3 und nur 0,127 sec Rückstand aufhorchen lassen.

Nach dem enttäuschenden 13. WM-Rang (nur 99 Punkte in 18 Rennen, mit Platz 2 in Silverstone nur ein Podestplatz) gab der bisher ohne WM-Titel durchs Leben gehende dreifache MotoGP-Sieger ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Im Vorjahr war schon öfters diskutiert worden, warum Suzuki den Vertrag von Rins bis Ende 2023 verlängert hat, zumal er immer wieder im Schatten von Joan Mir stand.

«Das war ein guter Tag heute», stellte Rins fest, der schon bei den Tests in Sepang und Mandalika gut abgeschnitten hatte. «Unser Motorrad funktioniert hier sehr gut, besser als erwartet, wenn wir an 2021 in Doha denken. Wir haben einen neuen, kräftigeren Motor und andere neue Teile. Wir haben jetzt auch den Rear Ride Height Adjuster, der uns letztes Jahr hier noch gefehlt hat.»

«Ich bin heute mit den neuen Reifen recht schnell gefahren. Auch mit den gebrauchten Reifen habe ich konkurrenzfähige Zeiten erreicht», ergänzte der Suzuki-Pilot. «Ich hoffe, wir können morgen auf diese Art und Weise weitermachen.»

Rins schaffte in beiden Freitag-Sessions den besten Top-Speed der 24 Fahrer, eine Performance, die hier in der Vergangenheit den Ducati-Stars vorbehalten war. «Suzuki hat sich stark verbessert, das erhöht mein Selbstvertrauen», erklärte Alex Rins. «Suzuki hat beim Motor gute Arbeit geleistet. Aber wir dürfen uns nicht ausruhen. Wenn wir nicht weiterarbeiten, werden wir wieder zurückfallen. Heute konnte ich bei jedem Gegner auf der Geraden im Wundschatten mitfahren. Früher haben wir auf den geraden hier den Atem angehalten und nach links und rechts geschaut, ob uns jemand überholt. Lass uns das Rennen abwarten,. Dann wissen wir endgültig, ob wir uns beim Top-Speed wirklich verbessert haben.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Alex Rins, Suzuki, 1:53,432 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,147

4. Jorge Martin, Ducati, + 0,220

5. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,413

6. Jack Miller, Ducati, + 0,438

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,454

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,474

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,531

10. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,539

11. Enea Bastianini, Ducati, + 0,581

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,606

13. Miguel Oliveira, KTM, + 0,621

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 0,721

15. Brad Binder, KTM, + 0,815

16. Alex Márquez, Honda, + 1,043

17. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,092

18. Johann Zarco, Ducati, + 1,133

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,452

20. Marco Bezzecchi, Ducati, + 1,468

21. Remy Gardner, KTM, + 1,497

22. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 1,939

23. Luca Marini, Ducati, + 2,343

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,483

Resultate FP1 Losail, 4. März

1. Brad Binder, KTM, 1;54,851 min

2. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,056 sec

3. Alex Rins, Suzuki, + 0,127

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,275 sec

5. Marc Márquez, Honda, + 0,286

6. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443 sec

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,520 sec

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,527 sec

9. Alex Márquez, Honda, + 0,534 sec

10. Miguel Oliveira, KTM, + 0,619 sec

11. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,749 sec

12. Jorge Martin, Ducati, + 0,837 sec

13. Jack Miller, Ducati, + 0,894 sec

14. Enea Bastianini, Ducati, + 0,917

15. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,964 sec

16. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,044

17. Johann Zarco, Ducati, + 1,109

18. Pecco Bagnaia, Ducati, + 1,261 sec

19. Remy Gardner, KTM, + 1,411 sec

20. Luca Marini, Ducati, + 1,689 sec

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,809 sec

22. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 1,902 sec

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,496 sec

24. Marco Bezzecchi, Ducati, + 2,579 sec