Katar: Binder (KTM) und Quartararo schaffen es ins Q2

KTM-Werksfahrer Brad Binder schaffte es als Einziger auf einer RC16 ins zweite Qualifying des MotoGP-Events in Doha. Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) eroberte den zweiten Platz.

In den letzten Sekunden des FP3 wurde Weltmeister Fabio Quartararo von Enea Bastianini aus den Top-10 der kombinierten Zeitenliste gekegelt, womit der Yamaha-Star den Umweg über das erste Qualifying gehen musste.



Aus diesem kommen nur die zwei Schnellsten ins Q2 weiter, in dem die Startplätze 1 bis 12 ausgefahren werden. Die restlichen Platzierten aus dem Q1 starten im Grand Prix am Sonntag (Start 16 Uhr MEZ) von den Positionen 13 bis 24.



Im FP4 gelang Johann Zarco (Pramac Ducati) mit 1:54,420 min Bestzeit, was ihm zusätzliches Selbstvertrauen für das Q1 gab. Es war dann auch der Franzose, der mit 1:53,780 min für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte.



Landsmann Quartararo übernahm anschließend mit 1:53,654 min die Spitze. Zum Vergleich: Der Rundenrekord von Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia steht seit dem Vorjahr bei 1:52,772 min.



Nach drei Runden kamen die Fahrer an die Box und ließen für letzten fünf Minuten der 15-minütigen Session neue Reifen montieren.



In der letzten gezeiteten Runde stürmte KTM-Werksfahrer Brad Binder mit 1:53,512 an die Spitze und schaffte es damit als Einziger auf einer RC16 ins Q2. Quartararo kam als Zweitplatzierter weiter.



Darryn Binder (WithU Yamaha RNF) stürzte 2 min vor Schluss und wird sein erstes MotoGP-Rennen vom letzten Startplatz in Angriff nehmen.

MotoGP-Ergebnisse Doha, Qualifying 1:

1. Brad Binder, KTM, 1:53,512 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,654

3. Johann Zarco, Ducati, 1:53,780

4. Miguel Oliveira, KTM, 1:53,819

5. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:53,915

6. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,038

7. Luca Marini, Ducati, 1:54,222

8. Alex Márquez, Honda, 1:54,224

9. Maverick Viñales, Aprilia, 1:54,228

10. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:54,244

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:54,276

12. Remy Gardner, KTM, 1:54,378

13. Raúl Fernández, KTM, 1:54,889

14. Darryn Binder, Yamaha, 1:56,011