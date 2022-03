Jorge Martin (Ducati): «Über eine Runde bin ich gut!»

Während Weltmeister Fabio Quartararo am Sonntag beim MotoGP-Saisonstart nur als Elfter losfahren wird, startet Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin wie vor einem Jahr von der Pole.

Wie schon als MotoGP-Rookie im Jahr 2021 wetzte Pramac-Ducati-Fahrer Jorge Martin am Samstag in Doha auf die Pole-Position für das erste MotoGP-Rennen der neuen Saison. Der Spanier verwies seinen italienischen Gresini-Markenkollegen Enea Bastianini und den sechsfachen MotoGP-Champion Marc Márquez auf die Positionen 2 und 3.

Der aktuelle MotoGP-Rundenrekord von Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia in 1:52,772 min blieb am Samstag unangetastet. Der «Martinator» strahlte dennoch, nachdem er sich die Pole-Uhr von Sponsor Tissot abgeholt hatte: «Wir finden immer was am Samstag und ich hoffe, das geschieht auch für Sonntag.»

«Es war nicht einfach, weil wir heute auch unterschiedliche Mappings getestet haben. Aber ich denke, wir sind unter jenen Leuten, die um den Sieg fahren. Es wird darum gehen, noch den richtigen Reifen zu wählen. Der Medium- und der Soft-Reifen sind von der Performance her sehr ähnlich», bekannte Martin.

Für den 24-jährigen Spanier aus Madrid ist klar: «Über eine Runde bin ich gut, das haben wir auch schon in Sepang und Indonesien gesehen. Ich denke, die Gruppe wird im Rennen dann nicht so groß sein wie 2021, wo ja damals die Top-10 innerhalb von vier Sekunden waren. Wir hatten damals viele Testtage direkt davor. Ich denke es werden vielleicht fünf Fahrer sein.»

Der Polesitter hat Respekt vor den Suzuki: «Alex Rins könnte stark sein; er hat eine gute Pace. Klar, die Pole hier zu wiederholen, ist natürlich schön.»

Martin vermutet: «Es wird eine Entscheidung geben, die meiner Meinung nach im Rennen in den letzten sechs oder sieben Runden fallen wird. Wir werden sehen, wie groß die Gruppe dann sein wird und ob ich mit vorne dabei sein kann.»

Martin erzielte im Vorjahr vier Quali-Bestzeiten und erinnert sich: «2021 war ich immer auch auf dem Podium, wenn ich davor auf Pole stand. Klar müssen wir den Reifenverschleiss managen und auch die körperliche Verfassung spielt eine Rolle. Ich habe hinsichtlich der Erfahrung sicher einen Schritt gemacht.»

Ergebnis Q2 in Doha, 5. März

1. Jorge Martin, Ducati, 1:53,011 min

2. Enea Bastianini, Ducati, 1:53,158

3. Marc Márquez, Honda, 1:53,283

4. Jack Miller, Ducati, 1:53,298

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,319

6. Pol Espargaró, Honda, 1:53,346

7. Brad Binder, KTM, 1:53,350

8. Joan Mir, Suzuki, 1:53,407

9. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:53,411

10. Alex Rins, Suzuki, 1:53,481

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,635

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,982

Im Q1 ausgeschieden, Startplätze 13 bis 24:

13. Johann Zarco, Ducati, 1:53,780 min

14. Miguel Oliveira, KTM, 1:53,819

15. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:53,915

16. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,038

17. Luca Marini, Ducati, 1:54,222

18. Alex Márquez, Honda, 1:54,224

19. Maverick Viñales, Aprilia, 1:54,228

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:54,244

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:54,276

22. Remy Gardner, KTM, 1:54,378

23. Raúl Fernández, KTM, 1:54,889

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:56,011