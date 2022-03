Miguel Oliveira (KTM): «Fürs Rennen zuversichtlich»

Red Bull-KTM Miguel Oliveira spricht nach Startplatz 14 über seine Ausgangsposition für den MotoGP-Auftakt auf dem Losail Circuit von Doha.

Miguel Oliveira verpasste mit der Red Bull-KTM am Samstag auf dem Losail International Circuit im Qualifying 1 den Aufstieg in das entscheidende Q2. Eineinhalb Zehntelsekunden fehlten dem 27-Jährigen Wahl-Wiener dort auf den zweitplatzierten Fabio Quartararo.

Der Portugiese musste sich somit mit dem 14. Startplatz begnügen. Die fünfte Reihe wird er sich somit heute beim Saisonauftakt mit Johann Zarco (Pramac Ducati) und dem erstaunlichen italienischen MotoGP-Rookie Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) teilen.

«Es war ein hartes Qualifying. Ich hatte trotzdem vorher ein gutes FP4», berichtete Oliveira. «In Sektor 4 hat mir etwas der Speed gefehlt. Das war der Bereich, wo ich am meisten verloren habe. Ich bin aber ganz zufrieden mit unserer Arbeit und auch zuversichtlich für den Sonntag.»

Oliveira weiß dennoch: «Klar, die mittelprächtige Startposition wird nicht förderlich sein. Aber wir können einen guten Start zeigen und uns dann gut positionieren für das erste Rennen. Wir werden wohl in einer größeren Gruppe fahren. Da wird es dann darum gehen, die Reifen zu schonen um dann am Ende auch noch etwas vom Reifen übrig zu haben.»

Der letztjährige WM-Vierzehnte Miguel Oliveira kam im Vorjahr bei den beiden Rennen in Katar über die Plätze 13 und 15 nicht hinaus.

Er glänzte dann im Frühjahr in Mugello und auf dem Sachsenring jeweils mit Platz 2, er gewann in Catalunya und sicherte sich in Assen Platz 5. Aber nach diesen vier starken Auftritten in Serie sammelte er ab dem Spielberg-Crash im FP1 beim Steiermark-GP wegen des Knochenbruchs an der rechten Hand bei neun Rennen nur neun WM-Punkte ein.

«Ich muss lernen, künftig an gewissen Tagen durchschnittliche Ergebnisse zu akzeptieren», sagte der Portugiese vor dem Saisonstart 2022.

Ergebnis Q2 in Doha, 5. März

1. Jorge Martin, Ducati, 1:53,011 min

2. Enea Bastianini, Ducati, 1:53,158

3. Marc Márquez, Honda, 1:53,283

4. Jack Miller, Ducati, 1:53,298

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,319

6. Pol Espargaró, Honda, 1:53,346

7. Brad Binder, KTM, 1:53,350

8. Joan Mir, Suzuki, 1:53,407

9. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:53,411

10. Alex Rins, Suzuki, 1:53,481

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,635

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,982

Im Q1 ausgeschieden, Startplätze 13 bis 24:

13. Johann Zarco, Ducati, 1:53,780 min

14. Miguel Oliveira, KTM, 1:53,819

15. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:53,915

16. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,038

17. Luca Marini, Ducati, 1:54,222

18. Alex Márquez, Honda, 1:54,224

19. Maverick Viñales, Aprilia, 1:54,228

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:54,244

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:54,276

22. Remy Gardner, KTM, 1:54,378

23. Raúl Fernández, KTM, 1:54,889

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:56,011