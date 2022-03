Im Live-Ticker: Der MotoGP-WM-Auftakt 2022 in Doha

Wer startet mit einem Sieg in die MotoGP-Saison 2022? Der Favoritenkreis in Losail ist groß, bei SPEEDWEEK.com sind die Fans dank des neuen Live-Tickers Runde für Runde auf dem aktuellen Stand.

Unter Flutlicht beginnt auf dem Losail International Circuit um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr in Mitteleuropa) die bisher längste MotoGP-Saison der Geschichte, erstmals seit 2018 wieder mit 24 Stammfahrern. Pramac-Ass Jorge Martin sicherte sich am Samstag seine fünfte Pole-Position in der Königsklasse. Enea Bastianini (Gresini Ducati) und Marc Márquez (Repsol Honda) fahren ebenfalls aus der ersten Reihe los, Jack Miller (Ducati Lenovo), Aleix Espargaró (Aprilia) und Pol Espargaró (Repsol Honda) aus der zweiten. Brad Binder brachte seine Red-Bull-KTM auf Startplatz 7.

Die Suzuki-Piloten Joan Mir und Alex Rins, die nach starken Trainings-Leistungen nur auf den Startplätzen 8 und 10 stehen, rechnen sich noch Siegchancen aus. Vizeweltmeister Pecco Bagnaia (Ducati) gab sich nach Platz 9 im Qualifying zurückhaltender. Titelverteidiger und Vorjahressieger Fabio Quartararo hat von Startplatz 11 Arbeit vor sich, die Pace des Yamaha-Stars ist aber besser als sein Speed auf eine schnelle Runde. Über 22 Runden dürfte zudem das Reifenmanagement eine bedeutende Rolle spielen.

Das Renngeschehen im Live-Ticker: