Audi von Valentino Rossi am Dienstag im Mittelfeld

Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet fanden die Testfahrten zur Saison 2022 der GT World Challenge Europe statt. Valentino Rossi griff nur am Dienstag ins Lenkrad. Sein Audi kam auf die Plätze 22 und 18.

Valentino Rossi ist in der GT World Challenge Europe angekommen: Der neunmalige Motorrad-Weltmeister wechselte zur Saison 2022 bekanntlich von zwei auf vier Räder. «Il Dottore» pilotiert im europäischen GT3-Championat einen Audi R8 LMS GT3 evo II vom belgischen Team WRT. Am Montag und Dienstag wurden in Le Castellet nun die offiziellen Testfahrten der Serie ausgetragen. An Tag eins verzichtete Rossi auf Streckenzeit im 585 PS starken Renner und begnügte sich mit der Vorstellung des Fahrzeugdesigns.

Am Dienstag stieg der Italiener aber tatsächlich ins Cockpit und absolvierte einige Runden. Dabei ging es jedoch auch darum, sich weiter mit dem GT-Sportwagen vertraut zu machen. Bestzeiten standen nicht wirklich im Fokus. So wundert es nicht, dass lediglich Zeiten im Mittelfeld des 42 Wagen starken Feldes heraussprangen.

Die erste Session des Tages beendete der Rossi-Audi auf Platz 22. Dabei stand eine Zeit von 1:54,331 Minuten zu Buche. Das Fahrzeug spulte 82 Runden ab. Rossi teilt sich das Cockpit bekanntlich mit dem Schweizer Nico Müller und dem Belgier Frédéric Vervisch. Wer die Zeit letztendlich gefahren ist, wurde über die Ergebnisliste nicht klargestellt. Die Bestzeit ging mit 1:52,533 Minuten an den Mercedes-AMG GT3 von Al Manar Racing by HRT.

In der zweiten Sitzung des Tages landeten Rossi und seine beiden Teamkollegen auf Position 18. Auch in Bezug auf die Rundenzeit gab es mit 1:53,960 Minuten eine Verbesserung. 53 Umläufe hatte der Audi am Nachmittag abgespult. Am schnellsten in der letzten Session war ein anderer R8 LMS GT3 evo II, der vom französischen Team Sainteloc Racing eingesetzt wurde und 1:52,971 Minuten erreichte.

Nach Beendigung der Testtage gehen die Blicke in der GT World Challenge Europe nun auf den Saisonauftakt, der vom 1. bis 3. April 2022 in Imola angesetzt ist.