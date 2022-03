Pol Espargaro über Ducati-Turbo: Kam nicht damit klar

Honda-Werksfahrer Pol Espargaro war Schnellster im Mandalika-Test und wurde Dritter beim MotoGP-Auftakt in Katar. Wie der Spanier seine Chancen für das Rennen am Sonntag auf Lombok einschätzt.

17 Runden führte Honda-Werksfahrer Pol Espargaro beim MotoGP-Saisonstart auf dem Losail International Circuit in Katar, am Ende wurde es hinter Enea Bastianini (Ducati) und Brad Binder (KTM) Platz 3. Zum Indonesien-GP auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der Insel Lombok kommt der Spanier mit einem guten Gefühl, die Tests dort vom 17. bis 19. Februar hat er als Schnellster beendet.

«Ich bin glücklich, wie die Saisonvorbereitungen liefen, anhand derer sollte man aber keine Erwartungen haben», erzählte Pol Espargaro am Donnerstag in Indonesien. «Ich bin in Katar gut in die Saison gestartet, hatte einen starken Rhythmus und konnte sehr gute Rundenzeiten fahren. Das Rennen war super schnell, viel schneller als im letzten Jahr, und wir haben das Potenzial der Honda gezeigt. Deshalb konnte ich um den Sieg kämpfen, auch wenn Enea die letzten fünf Runden den Turbo gezündet hat. Damit kam ich nicht klar, trotzdem habe ich das Rennen genossen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Doha © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Erste Runde © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini © Gold & Goose Brad Binder, Enea Bastianini, Pol Espargaró © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

Was ist deine Test-Bestzeit in Mandalika wert? «Nicht nur ich war schnell, sondern auch Enea Bastianini, Marc Marquez und Fabio Quartararo. Die Ducati-Werksfahrer waren nicht überragend, aber sie werden zurückschlagen, wenn sie ihre Probleme im Katar-Rennen gelöst haben. Deswegen rechne ich mit einem engen Rennen, hoffentlich mischen wir vorne mit.»