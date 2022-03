Pol Espargaro (Honda/3.) ließ Marc Marquez erblassen

Die ersten 17 von 22 Runden führte Honda-Werksfahrer Pol Espargaro das MotoGP-Rennen beim WM-Auftakt in Katar an. Dann wurde er von Enea Bastianini überrumpelt – und machte einen überraschenden Fehler.

Von Startplatz 6 kommend zeigte Pol Espargaro im ersten MotoGP-Rennen des Jahres auf dem Wüstenkurs nahe Doha in Katar die ersten zwei Drittel eine überragende Darbietung. Der Spanier setzte sich mit einem Raketenstart in Führung und hielt diese 17 Runden lang. In Runde 18 wurde das Honda-Ass auf der über ein Kilometer langen Geraden von Enea Bastianini auf seiner schnellen Vorjahres-Ducati überholt.



Als Espargaro beim Anbremsen auf Kurve 1 in den Windschatten des Italieners kam, wurde er so plötzlich angesaugt, dass er den Bremspunkt verpasste und in der Kurve eine sehr weite Linie wählen musste. Dieser Fehler reichte Brad Binder (Red Bull KTM), um ebenfalls vorbeizugehen.

Die Zielflagge sah Espargaro nach 22 Runden als Dritter, 1,3 sec hinter Sieger Bastianini aus dem Gresini-Team, auf den Zweiten Binder verlor er 1 sec.



Seit 2014 hat auf dem Losail International Circuit kein Honda-Fahrer mehr gewonnen, entsprechend glücklich ist Pol Espargaro mit seinem Auftritt. «Ich wurde Dritter, das ist sehr schön», meinte der 30-Jährige. «Klar, wenn du so lange führst, dann willst du nicht Dritter werden. Aber insgesamt haben Honda und ich das Statement abgegeben, dass nicht nur Marc Marquez in der Lage ist, mit einer Honda zu gewinnen. Das ist großartig für Honda, nachdem sie jahrelang nur einen Fahrer hatten, der regelmäßig gewinnen konnte. Das zeigt, dass dieses Motorrad auch mit einem Fahrer gewinnen kann, der einen anderen Stil hat. Die Ehre für dieses Rennen gebührt Honda, sie haben Erstaunliches geleistet.»

Dass Bastianini sechs Runden vor Schluss zu Espargaro aufschließen konnte, ist auf den erhöhten Verschleiß des Hinterreifens an der Honda zurückzuführen. «Es war nicht geplant, dass ich so ein Rennen fahre», schmunzelte Pol. «Wir hatten das Gegenteil erwartet, eine große Spitzengruppe. In dieser wollte ich reifenschonend und spritsparend mitfahren. Dann führte ich auf einmal und war schnell, an die Jungs hinter mir dachte ich nicht viel. Ich fühlte mich wohl und scherte mich nicht darum, wie es ausgeht. Ich wollte so lange wie möglich führen, ich wollte zeigen, dass ich schnell bin und Talent habe. Dass ich es verdient habe, Honda-Werksfahrer zu sein.»

Das nächste Rennen ist in zwei Wochen auf dem Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok, wo Pol Espargaro Schnellster während des dreitägigen Tests Anfang Februar war. «Ich freue mich darauf, denke jetzt aber nicht daran, was dort passieren wird», unterstrich der Katalane. «Ich genieße den Moment und werde anschließend das erste Rennen Revue passieren lassen. Dann werden wir versuchen meine Probleme zu lösen, um nächstes Mal noch schneller zu sein. Ich will nicht nur in Mandalika ein großartiges Wochenende haben, sondern immer in dieser Position sein, damit ich um den Titel kämpfen kann.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini, 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.



Team-WM:

1. Repsol Honda, 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.