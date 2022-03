Yamaha-Ass Fabio Quartararo (1.) hält lieber den Mund

Die Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo und Franco Morbidelli zeigten im zweiten MotoGP-Training auf dem Mandalika Circuit in Indonesien eine starke Leistung und belegten am Freitag die Positionen 1 und 2.

Winzige 0,030 sec trennen Fabio Quartararo und Franco Morbidelli nach FP2 an der Spitze der Zeitenliste, alle Fahrer haben sich gegenüber FP1 deutlich gesteigert. Die folgenden vier Ducati-Piloten verlieren plus/minus drei Zehntelsekunden auf das Yamaha-Duo.



Dabei hatte Quartararo gleich zu Beginn von FP2 einen Schreckmoment, als der Motor der M1 ausging und sich der Franzose an die Box zurückschieben lassen musste.

«Ich hatte schon während des Tests hier eine gute Pace und war nur minimal langsamer als Pol Espargaro», erzählte der Weltmeister. «Aber nach den drei Testtagen wurde die Strecke teilweise frisch asphaltiert und wir fahren auch mit anderen Reifentypen. Trotzdem hatte ich erwartet, dass ich den Freitag in den Top-5 beende – Platz 1 ist natürlich viel besser. Am dritten Testtag war die Rennstrecke schwarz durch den vielen Gummiabrieb, heute fühlte ich mich wie am ersten Testtag. Daran mussten wir uns anpassen, ich fühlte mich aber großartig und wir konnten im FP2 einen Schritt nach vorne machen.»

Beim Saisonauftakt in Katar wurde Quartararo als bester Yamaha-Fahrer lediglich Neunter, die Voraussetzungen auf der Insel Lombok sind andere. Trotzdem stapelt der 22-Jährige nach Platz 1 am Freitag lieber tief: «Wir hatten erst ein Training unter normalen Bedingungen, ich fuhr noch keine Renndistanz und weiß nicht, welche Reifen ich nehmen werde. Ich muss auch sagen, dass die Reifen, welche wir für den Test hatten, für uns deutlich besser waren. Am Samstag habe ich vielleicht eine bessere Vorstellung. Bislang kann ich nur sagen, dass wir eine gute Pace haben und ich diese Zeiten auch konstant fahren kann. Ich vermute, dass wir für das Rennen ein gutes Potenzial haben. Für den Moment bleibe ich aber lieber ruhig und konzentriere mich auf meine Arbeit.»

Das MotoGP-Qualifying am Samstag ab 8.05 Uhr MEZ sowie das MotoGP-Rennen am Sonntag ab 8 Uhr MEZ werden von SPEEDWEEK.com für alle, die es nicht am Fernseher verfolgen können, live getickert.

Kombinierte Zeiten FP1+FP2 MotoGP Mandalika:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,608 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,030 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,285

4. Jorge Martin, Ducati, +0,296

5. Enea Bastianini, Ducati, +0,313

6. Jack Miller, Ducati, +0,357

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,400

8. Brad Binder, KTM, +0,409

9. Miguel Oliveira, KTM, +0,441

10. Alex Rins, Suzuki, +0,498

11. Andrea Dovizioso, Yamaha, +0,695

12. Takaaki Nakagami, Honda, +0,706

13. Maverick Vinales, Aprilia, +0,736

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0,810

15. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,863

16. Alex Marquez, Honda, +0,946

17. Raul Fernandez, KTM, +0,949

18. Remy Gardner, KTM, +1,018

19. Pol Espargaro, Honda, +1,020

20. Joan Mir, Suzuki, +1,033

21. Pecco Bagnaia, Ducati, +1,237

22. Marc Marquez, Honda, +1,239

23. Darryn Binder, Yamaha, +1,406

24. Luca Marini, Ducati, +1,615