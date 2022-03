Livio Suppo (Suzuki): Wie es zum Feuer bei Rins kam 20.03.2022 - 06:31 Von Simon Patterson

© motogp.com Alex Rins sprang im FP4 von seiner Suzuki

Suzuki-Ecstar-Werkspilot erlebte am Samstag in Mandalika im FP4 eine Schrecksekunde – Feuer an Bord. Die Ursache ist geklärt, der Motor nahm keinen Schaden. Im Warm-up landete Rins nur auf Platz 19.