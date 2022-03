LIQUI MOLY Team Engstler mit neuem Auto in die Saison

Honda, Engstler, LIQUI MOLY – ein vielversprechendes Dreigestirn, das in dieser Rennsportsaison sowohl in WTCR als auch TCR Germany für jede Menge Furore sorgen wird.

Ein Sprichwort besagt: «Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.» LIQUI MOLY geht in diesem Jahr sogar noch weiter und bläst in den Rennserien WTCR und TCR Germany so richtig zum Sturm. Gemeinsam mit seinem Rennstall Engstler baut der deutsche Motoröl- und Additivhersteller als offizielles Honda-Kundenteam an einer weiteren Erfolgsstory im Motorsport. An den Start geht das Team 2022 mit Fahrzeugen des Typs Honda Civic Type R TCR.

Ausgestattet mit der Power und Rückendeckung des globalen Honda-Motorsportprogramms, der langjährigen Motorsporterfahrung des Teams um Franz Engstler und natürlich dem eigenen Know-how in Sachen Highperformance-Schmierstoffen, stehen die Zeichen klar auf Angriff in Richtung möglichst vieler Podiumsplatzierungen. Im LIQUI MOLY Team Engstler-Outfit werden die Honda Racing-Fahrer Tiago Monteiro (Portugal) und Attila Tassi (Ungarn) in der WTCR an den Start gehen. In der TCR Germany kämpfen Roland Hertner (Deutschland) und Szymon Ladniak (Tschechien) um die begehrten Punkte.

Neben Top-Autos und Top-Fahrern, tragen natürlich auch die Top-Produkte von LIQUI MOLY zu einer hoffentlich erfolgreichen Saison bei. Dabei greift Engstler ganz tief in die prall gefüllte Produktkiste des Schmierstoffspezialisten: So sorgt unter anderem das vollsynthetische Leichtlauföl Synthoil High Tech 5W-40 für perfekte Schmierung, optimalen Öldruck und maximale Performance während der harten Rennen. Daneben verrichten auch Getriebeöle, Kühlerfrostschutz sowie unterschiedlichste Serviceprodukte von LIQUI MOLY einen souveränen Job im und am Auto. Mit Multispray, Kupferpaste, Elektronikspray, Silikonfett, Schnellreiniger und vielem mehr, steht den Team-Mechanikern in Werkstatt und Box jederzeit ein zuverlässiges Rundum-sorglos-Paket zur Verfügung.

Und weil der harte Renneinsatz nicht nur an die Substanz des Aggregats, sondern auch die der Karosserie geht, bietet LIQUI MOLY auch für die äußere Pflege alles, was das Rennauto-Herz begehrt: z. B. Autointensivreiniger, Scheibenreinigerschaum, Detailer Lackschnellpflege, Orangenterpen-Reiniger und nicht zu vergessen, der Felgenreiniger Spezial. Er reinigt und entfernt mühelos Bremsabrieb sowie sonstigen Schmutz und sorgt dafür, dass neben den fahrerischen Leistungen auch die Felgen der Rennboliden stets glänzen – das Auge der Fans fährt schließlich mit.

Übrigens gilt für dieses Rennsportengagement das Gleiche wie für all die anderen LIQUI MOLY-Engagements: Alle Produkte, die hier zum Einsatz kommen und unter extremsten Bedingungen ihren hohen Nutzen unter Beweis stellen, sind aus dem regulären LIQUI MOLY-Sortiment und somit auch für all jene erhältlich, die abseits der Rennstrecken bestens geschmiert und gepflegt unterwegs sein wollen.