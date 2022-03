MotoGP-Hall-of-Fame wird um drei Legenden erweitert

Mit Jorge Lorenzo, Max Biaggi und Hugh Anderson werden im Laufe dieser Saison drei Ex-GP-Fahrer in die MotoGP-Hall-of-Fame aufgenommen. Zuletzt wurde diese Ehre Valentino Rossi am Ende der Saison 2021 zuteil.

Im Laufe dieser Saison wird die «MotoGP Hall of Fame» um drei Legenden erweitert. In die Ruhmeshalle aufgenommen wird Jorge Lorenzo, der sich 2006 und 2007 zum Weltmeister in der 250-ccm-Kategorie krönte, sowie 2010, 2012 und 2015 die Königsklasse gewann. Zudem werden die vierfachen Weltmeister Max Biaggi (1994-1997, 250-ccm) und Hugh Anderson (1963 und 1964 50-cccm; 1963 und 1965 125-ccm) als MotoGP-Legenden ausgezeichnet.

Lorenzo wird am Samstag, den 30. April auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto geehrt, bevor Biaggi einen Monat später am Rennsonntag des Italien-GP in Mugello (29. Mai) seine Auszeichnung erhält. Die Zeremonie zur Ehrung des Australiers Anderson wird im Rahmen des Australien-GP (16. Oktober) stattfinden.

Seit der Eröffnung der «MotoGP Hall of Fame» im Jahr 2000 wurden insgesamt 32 Piloten geehrt, darunter Legenden wie Giacomo Agostini, Àngel Nieto, Mike Hailwood, Mick Doohan oder zuletzt der neunfache Weltmeister Valentino Rossi.