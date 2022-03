Dani Pedrosa startet 2022 im Lamborghini Huracán Cup

Der dreifache Motorrad-Weltmeister wechselt auf vier Räder und startet in der Saison 2022 dreimal im Lamborghini-Markenpokal. Dort steuert er den Huracán Super Trofeo EVO2 zusammen mit dem Schweizer Antonin Borga.

Der Vierradsport ist bei früheren Motorrad-Weltmeistern aktuell sehr gefragt. Nachdem «Il Dottore» Valentino Rossi bekannt gegeben hat, dieses Jahr in einem Audi in der GT World Challenge Europe antreten zu wollen, zieht es auch seinen alten Rivalen Dani Pedrosa in den Sportwagen-Sport. Der Spanier gibt in der Lamborghini Super Trofeo Europe Vollgas. Das ist der offizielle Lamborghini-Markenpokal.

Pedrosa steuert einen Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2. Dies ist die für 2022 neu aufgelegte Version des Lamborghini-Markenpokal-Renners. Das Fahrzeug wir von einem V10-Saugmotor mit 5,2 Litern Hubraum angetrieben und leistet rund 620 PS. Eingesetzt wird Pedrosas Wagen vom FFF Racing Team. Dieser Rennstall hat chinesische Wurzeln, sitzt inzwischen aber in Sant’Agata Bolognese - sprich in unmittelbarer Nähe zum Lamborghini-Werk.

«Ich freue mich sehr, dieses neue Abenteuer mit Lamborghini und dem FFF Racing Team zu beginnen», so Pedrosa. «Es ist meine erste Erfahrung auf vier Rädern und obwohl ich noch viel zu lernen habe, bin ich sehr aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, alle Tricks zu lernen und mein Bestes zu geben. Die Hoffnung ist natürlich, Spaß zu haben!»

Der 36-Jährige fährt jedoch nicht alleine, sondern teilt sich das Steuer mit Antonin Borga. Der Schweizer ist bereits seit vielen Jahren im Sportwagen-Sport unterwegs und fuhr auch schon einen LMP2-Prototypen in der FIA WEC genannten Weltmeisterschaft. Das Duo startet in der Pro-Am-Wertung beim Rennwochenende vom 1. bis 3. April 2022 in Imola, vom 1. bis 3. Juli 2022 in Misano und beim Lamborghini World Final in Portimão (31. Oktober bis 6. November 2022).

Pedrosa kann auf eine erfolgreiche Zeit in der Motorrad-WM zurückblicken. Bei 296 Starts holte er 54 Siege. Highlight waren die WM-Titel 2003 (125 ccm) sowie 2004 und 2005 (250 ccm). 2021 gab er auf dem Red Bull Ring ein Comeback in der MotoGP und belegte auf einer KTM dabei Platz zehn.