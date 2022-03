Mugello-GP 2022: Vorverkaufspreise und Änderungen

Von 27. bis 29. Mai macht die MotoGP-WM für den «Gran Premio d’Italia Oklay» in Mugello Halt. Die Betreiber der Rennstrecke rechnen erstmals wieder mit vollem Haus. Außerdem gab es Arbeiten an der Strecke.

Vor Corona galt der Italien-GP als Publikumsmagnet. «Al Mugello non si dorme», in Mugello schläft man nicht, behaupten die italienischen Fans nicht ohne Stolz. Nach der Absage für 2020 und dem Geisterrennen im Vorjahr soll nun wieder Normalität einkehren im Autodromo in den Hügeln nordöstlich von Florenz: 100 Prozent der Zuschauer-Kapazitäten sollen 2022 ausgeschöpft werden – inklusive Stehplätze, betonen die lokalen Organisatoren.

Im Kartenvorverkauf sind vorerst allerdings nur die Tribünenkarten verfügbar und online auf www.ticketone.it erhältlich, wie es die noch bis 31. März geltenden Corona-Richtlinien in Italien vorsehen. Im Vorverkauf wird bis zum 17. April 2022 ein Rabatt von 10 Prozent gewährt. Besondere Angebote gibt es außerdem für Frauen, Jugendliche und Kinder.

An der Strecke wurde in Mugello zuletzt gearbeitet – nicht am Layout, aber an den Auslaufzonen. Die asphaltierte Fläche wurde etwa in den Kurven 2, 3 und 4 erweitert. Zudem wurden die Bordsteine vor der Casanova-Savelli verlängert.

Übrigens: Neben den drei WM-Klassen und dem Red Bull MotoGP Rookies Cup ist in Mugello in diesem Jahr erstmals auch der MotoE-Weltcup im Einsatz.

Der GP-Kalender 2022:

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*= Flutlichtrennen