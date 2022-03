Zeitplan: Die MotoGP kehrt nach Argentinien zurück

Las Termas erwartet den MotoGP-Tross nach zweijähriger Zwangspause von 1. bis 3. April für den dritten Grand Prix der Saison 2022. Für Fans in Europa heißt das: Beste Action im Vorabendprogramm.

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie und nach dem verheerenden Brand, der das Boxengebäude im Februar des Vorjahres verwüstet hatte, kehrt die Motorrad-WM am ersten Aprilwochenende zum «Autódromo Termas de Río Hondo» zurück.

Seit 2014 hielt der MotoGP-Zirkus dort den Argentinien-GP ab. Der 4,805 km lange Circuit liegt in der Provinz Santiago del Estero, sechs Kilometer außerhalb der Stadt, die ihm den Namen gab. Die von Jarno Zaffelli modernisierte Strecke weist fünf Links- und neun Rechtskurven auf, die längste Gerade misst 1076 m.

In der «premier class» trugen sich in Termas bisher vier Fahrer in die Siegerliste ein: Jeweils einmal gewannen Valentino Rossi (2015), Maverick Viñales (2017) und Cal Crutchlow (2018). Drei Triumphe gingen auf das Konto von Marc Márquez (2014, 2016 und 2019). Der Repsol-Honda-Star wird nach seinem Diplopie-Rückfall aber aller Voraussicht nach von Stefan Bradl ersetzt werden.

Aufgepasst: Nach der Umstellung auf die Sommerzeit, die an diesem Wochenende erfolgt, müssen für den Argentinien-GP in der nächsten Woche fünf Stunden Zeitunterschied einkalkuliert werden.

Zeitplan Argentinien-GP 2022 (MESZ):

Freitag, 1. April

14.00 – 14.40 Uhr: Moto3, FP1

14.55 – 15.35 Uhr: Moto2, FP1

15.50 – 16.35 Uhr: MotoGP, FP1



18.15 – 18.55 Uhr: Moto3, FP2

19.10 – 19.50 Uhr: Moto2, FP2

20.05 – 20.50 Uhr: MotoGP, FP2



Samstag, 2. April

14.00 – 14.40 Uhr: Moto3, FP3

14.55 – 15.35 Uhr: Moto2, FP3

15.50 – 16.35 Uhr: MotoGP, FP3



17.35 – 17.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

18.00 – 18.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

18.30 – 18.45 Uhr: Moto2, Qualifying 1

18.55 – 19.10 Uhr: Moto2, Qualifying 2

19.25 – 19.55 Uhr: MotoGP, FP4

20.05 – 20.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

20.30 – 20.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 3. April

15.00 – 15.10 Uhr: Moto3, Warm-up

15.20 – 15.30 Uhr: Moto2, Warm-up

15.40 – 16.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



17.00 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

18.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

20.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)