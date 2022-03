Andrea Dovizioso: Spezielle Yamaha-Fahrweise

Die Umstellung auf die Yamaha M1 geht Andrea Dovizioso noch immer nicht leicht von der Hand. Im Vergleich zu seinem Markenkollegen Franco Morbidelli machte der 15-fache MotoGP-Sieger einen Riesenunterschied aus.

Nach acht Ducati-Jahren und neun Testtagen auf der Aprilia RS-GP schwang sich Andrea Dovizioso im September des Vorjahres erstmals wieder auf eine M1. 2012 war er – noch auf der Tech3-Yamaha – WM-Vierter. Bei seiner Rückkehr zum japanischen Hersteller hat der 15-fache MotoGP-Sieger und dreifache Vizeweltmeister aber nach wie vor Mühe. Er müsse noch immer an seiner Fahrweise auf der Yamaha arbeiten, erklärte der seit wenigen Tagen 36-jährige Italiener auch in Mandalika.

Besonders offenkundig wurde das, als «Dovi» seinem Markenkollegen Franco Morbidelli folgte, der seit 2019 für Yamaha fährt und 2020 Vizeweltmeister war. «Es ist unglaublich, wie die Yamaha-Piloten fahren müssen, um schnell zu sein», hielt der WithU-Fahrer fest. «Genau zu sehen, was ein anderer Fahrer vor mir macht, ist viel hilfreicher als viele andere Tests.»

Welche Fahrweise erfordert die Yamaha also? «Es ist schwierig, das zu erklären, aber es ist wirklich ein Riesenunterschied. Und es bestätigt meine Sicht auf die Eigenschaften dieses Motorrads. Sie sind an diese Eigenschaften gewöhnt und für sie ist es normal, das Motorrad so zu steuern. Es ist aber ziemlich speziell, ein MotoGP-Bike so zu fahren», befand Dovi.

«Franco richtet das Motorrad zum Beispiel in der Traktionsphase nicht so sehr auf, er macht die Geschwindigkeit nur in der Kurvenmitte», schilderte Dovizioso. «Aber so musst du es machen, weil das Motorrad genau in der Kurvenmitte besonders stark ist. Du musst gleichzeitig versuchen, nicht den Kurvenausgang nutzen zu wollen, um schnell zu sein, denn die Möglichkeit in der Beschleunigung hast du nicht. Du musst andere Aspekte nutzen. Es ist aber schon sehr speziell, so zu fahren. Es ist ein entgegengesetzter Stil und es ist nicht einfach, die Abläufe, die man im Kopf hat, zu verändern.»

Ist der Yamaha-Stil tatsächlich so speziell? Morbidelli entgegnete auf die Aussage von Dovi angesprochen: «Mir erscheint die Fahrweise nicht so speziell, weil es eben mein Stil ist. Es ist der Stil, den ich seit 2019 auf diesem Motorrad angenommen habe. Dovi erscheint es wahrscheinlich ein bisschen speziell, weil er einen anderen Fahrstil gewohnt ist.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaró, Honda, +33,599

13. Alex Márquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Viñales, Aprilia, +37,397

17. Raúl Fernández, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.