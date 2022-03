Andrea Dovizioso (Yamaha/11.): «Doppelte Schufterei»

Bei Andrea Dovizioso, dem dienstältesten MotoGP-Piloten, zeichneten sich im freien Training zum Grand Prix in Mandalika erste Fortschritte mit der WithU RNF-Yamaha ab. Der routinierte Italiener landete auf dem 11. Platz.

Zum Saisonauftakt in Katar vor zwei Wochen erreichte Andrea Dovizioso nur den 14. Platz und verlor dabei über 27 Sekunden auf Sieger Enea Bastianini mit der Gresini-Ducati. Obwohl Dovizioso im neu formierten WithU Yamaha RNF MotoGP Team das Upgrade auf die aktuelle Factory-Spec M1 bereits bekam, bereitete ihm in Doha die Umstellung auf diese Yamaha immer noch Probleme.

Im freien Training zum Großen Preis von Indonesien in Mandalika lief es für Dovizioso um einiges besser, der 35-jährige Italiener büßte nur 0,6 Sekunden auf die Bestzeit von Weltmeister Fabio Quartararo, der mit seiner Werks-Yamaha die 4,301 Kilometer lange Piste in 1:31,608 Minuten umrundete, und belegte damit den elften Platz der kombinierten Zeitenliste.

Nach einigen heftigen Schauern heute Morgen wies die teilweise neu asphaltierte Strecke vor dem ersten freien Training immer noch einige nasse Stellen auf und die Zeiten gingen in der ersten Session des Wochenendes langsam zurück, während das FP2 bei völlig trockenen Bedingungen stattfand.

Obwohl es immer noch einige nasse Stellen gab, startete Andrea Dovizioso am Freitagmorgen mit Slick-Reifen in das FP1 und beendete die erste Session des Wochenendes schließlich auf der 12. Position. Im zweiten freien Training steigerte sich der zurzeit dienstälteste MotoGP-Fahrer um 2,289 Sekunden und verpasste als Elfter nur um 0,197 Sekunden eine Top10-Platzierung.

«Ich muss immer noch sehr viel daran arbeiten, das Bike richtig zu bewegen», gestand Dovizioso nach dem ersten Trainingstag in Mandalika. «Bis ich das richtig hinbekomme, muss ich praktisch doppelt zu viel schuften. In diesem Punkt muss ich mich noch verbessern, vor allem, wenn der Grip so ist. Wie alle meine Konkurrenten arbeite auch ich ständig an kleinen Details, um das bestmögliche Packet für das Rennen am Sonntag zu schnüren.»

«Ich habe im zweiten freien Training eine andere Strategie gewählt und bin mit weichen Reifen auf die Strecke gegangen, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe es geschafft, einige Runden hinter Franky Morbidelli zu fahren, was sehr wichtig war, um zu sehen, wie das Motorrad richtig gefahren wird. Der Zustand der Strecke war etwas besser als beim Test, es gibt immer noch nur eine schmale brauchbare Linie und man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sie verlässt. Das wird schwierig für das Rennen.»

Kombinierte Zeiten FP1+FP2 MotoGP Mandalika:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,608 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,030 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,285

4. Jorge Martin, Ducati, +0,296

5. Enea Bastianini, Ducati, +0,313

6. Jack Miller, Ducati, +0,357

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,400

8. Brad Binder, KTM, +0,409

9. Miguel Oliveira, KTM, +0,441

10. Alex Rins, Suzuki, +0,498

11. Andrea Dovizioso, Yamaha, +0,695

12. Takaaki Nakagami, Honda, +0,706

13. Maverick Vinales, Aprilia, +0,736

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0,810

15. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,863

16. Alex Marquez, Honda, +0,946

17. Raul Fernandez, KTM, +0,949

18. Remy Gardner, KTM, +1,018

19. Pol Espargaro, Honda, +1,020

20. Joan Mir, Suzuki, +1,033

21. Pecco Bagnaia, Ducati, +1,237

22. Marc Marquez, Honda, +1,239

23. Darryn Binder, Yamaha, +1,406

24. Luca Marini, Ducati, +1,615



WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM-Stand:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.



Team-WM-Stand:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.