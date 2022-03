Yamaha 2023 mit Fabio Quartararo und Razgatlioglu?

Yamaha gab mit Platz 2 durch Fabio Quartararo in Indonesien ein starkes Lebenszeichen von sich. Rennchef Lin Jarvis will den Vertrag mit dem Weltmeister verlängern und dazu Toprak Razgatlioglu einen Platz anbieten.

Nach dem enttäuschendem Katar-GP brachte Yamaha Motor Racing beim Indonesien-GP am Sonntag mit Fabio Quartararo, Franco Morbidelli und Darryn Binder auf die Plätze 2, 7 und 10 drei Fahrer in die Punkteränge, während Andrea Dovizioso nach einem Elektronik-Blackout (Dashboard vom Start weg schwarz) aufgeben musste.

Lin Jarvis, Managing Director von YMR, nahm dieses Ergebnis erleichtert zur Kenntnis, denn Yamaha braucht in den nächsten Wochen noch mehrere Achtungserfolge, um Weltmeister Fabio Quartararo zu einem neuen Vertrag überreden zu können. Denn der Franzose wird auch von Konkurrenz-Teams umworben, zum Beispiel von Honda für den Fall, dass sich die Genesung von Marc Márquez bis 2023 hinzieht.

Außerdem hat Yamaha im neuen WithU-RNF-Kundenteam von Razlan Razali mit Dovizioso und Moto3-Aufsteiger Darryn Binder nicht die gewünschte Fahrerpaarung gefunden, nachdem Stars wie Raúl Fernández, Toprak Razgatlioglu und Marco Bezzecchi für 2022 abgewinkt haben.

Für 2023 hat Yamaha Motor Racing bisher nur Morbidelli unter Vertrag, der in der kommenden Saison vorzugsweise wieder neben Quartararo fahren soll.

«Fabio kennt das Package, das er bei uns für die kommende Saison hat», sagte Lin Jarvis im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Was ihn jetzt stark interessiert, ist das Paket, das er bei Yamaha für 2023 und 2024 bekommen wird. Ich glaube, wir müssen uns etwas Zeit nehmen. Wir haben jetzt etwas Druck weggenommen und üben keinen Zeitdruck mehr aus. Denn wir verstehen, dass Fabio das Vertrauen zu Yamaha zurückgewinnen und sich gut fühlen muss. Dann wird er auch in Zukunft für uns fahren.»

Als Ersatz-Kandidat steht bei Yamaha auf jeden Fall Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu zur Diskussion. Er könnte aber auch mit einem Werksvertrag im WithU-Team untergebracht werden – wie Morbidelli und Quartararo vom dem Wechseln ins Monster-Werksteam. Topraks Manager Kenan Sofuoglu hat jedoch so eine Möglichkeit bisher kategorisch ausgeschlossen.

Yamaha führt mit Darryn Binder momentan in der Rookie-of-the Year-Wertung. Doch er muss sich im Trockenen klar steigern. Auch von Dovizioso wird mehr erwartet, vor der Saison war beim WithU-Team sogar von Podestplätzen die Rede.

Lin Jarvis will aber vorläufig keine neuen Fahrerkandidaten für 2023 nennen. «Natürlich sind einige starke Fahrer verfügbar», hält er fest. «Manche von ihnen haben in der Vergangenheit Interesse an einem Wechsel bekundet», sagt der Engländer. «Wir werden prüfen, wie deren Vertragssituation aktuell aussieht. Und wir müssen definitiv klären, ob Toprak in die MotoGP will und ob er auch Interesse hat, wenn wir im Factory Team keinen Platz haben. Wir könnten ihn mit einem Werksvertrag im RNF-Team platzieren. Es sind viele unterschiedliche Kombinationen möglich. Aber zuerst müssen wir den Vertrag mit dem RNF-Rennstall verlängern, der bisher nur für die laufende Saison gilt. Diesen Vertrag möchten wir bis Ende Juni verlängern. Das ist eine vorrangige Angelegenheit.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaró, Honda, +33,599

13. Alex Márquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Viñales, Aprilia, +37,397

17. Raúl Fernández, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory, 1.