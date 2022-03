Johann Zarco: 12 Podestplätze, aber kein MotoGP-Sieg

Johann Zarco war in der MotoGP-Klasse schon WM-Spitzenreiter und WM-Zweiter, er fuhr für Yamaha, KTM Honda und Ducati. Aber seine Bilanz hat einen Schönheitsfehler – der erste Sieg lässt auf sich warten.

Frankreich erlebt momentan in der MotoGP-WM eine neue Blütezeit, immer wieder treffen sich Fabio Quartararo und Johann Zarco im Parc Fermé oder auf dem Siegerpodest. Pramac-Ducati-Werkspilot Johann Zarco hat vor einer Woche auf dem Mandalika Street Circuit seinen zwölften Podestplatz in der «premier class» errungen. Aber ein Sieg fehlt noch in der Erfolgsbilanz des Moto2-Weltmeisters von 2015 und 2016, dessen Karriere 2019 bei Red Bull-KTM einen Knick bekam. Die Österreicher trennten sich nach dem Misano-GP im September von Zarco, der mit der KTM RC16 nicht zurechtkam und schon vorher im August beim Österreich-GP um die Auflösung seines Vertrags für 2020 ersucht hatte.

Aber Zarco hat sich wieder an die Weltspitze gekämpft. Er kam 2021 nach zwei zweiten Plätzen beim Katar-GP und Doha-GP sogar als bester Ducati-Pilot und WM-Spitzenreiter nach Europa zurück, und er hat sich in diesem Jahr nach Platz 8 in Losail und Platz 3 in Lombok in der Tabelle als zweitbester Ducati-Fahrer etabliert. Der Routinier hat nur 6 Punkte auf Leader Enea Bastianini verloren, der im neuen Gresini-Team eine GP21 fährt.

Zarco hat bereits acht zweite MotoGP-Plätze erobert. Er kämpfte schon 2018 erstmals um die WM-Führung, damals auf der Tech3-Yamaha. Er sicherte sich in Losail und Le Mans 2018 als Privatfahrer die Pole-Position und heimste bei den ersten vier Rennen 58 Punkte ein, nur zwölf weniger als Marc Márquez.

Doch dann stürzte er als Favorit beim GP de France – und schlitterte in ein Tief. Er fiel auf den sechsten WM-Rang zurück, auf Márquez fehlen ihm am Ende 163 Punkte.

Der 31-jährige Zarco ist nach der Verjüngungskur und der Trennung von Dovizioso und Petrucci seit Ende 2020 der älteste GP-Pilot im Ducati-Aufgebot. 2020 absolvierte er seine erste Saison bei Ducati, im Esponsorama Avintia-Team, mit Platz 3 in Brünn gelang ihm sogar ein Podestplatz.

Johann Zarco hat bisher in der «premier class» zwölf Podestplätze errungen, acht Mal landete er an zweiter Stelle, allein viermal in der Saison 2021: Zweimal in Doha, dazu in Le Mans und Catalunya.

Die knappste MotoGP-Niederlage musste Zarco 2021 hinnehmen – Red Bull-KTM-Star Miguel Oliveira besiegte ihn in Catalunya nur um 0,175 Sekunden!

Die verpassten MotoGP-Siege von Johann Zarco

Platz 2 in Le Mans 2017: Zarco 3,134 sec hinter Sieger Viñales

Platz 2 in Valencia 2017: Zarco 0,337 sec hinter Sieger Pedrosa

Platz 2 in Las Termas 2018: Zarco 0,251 sec hinter Crutchlow

Platz 2 in Jerez 2018: Zarco 5,241 sec hinter Sieger Márquez

Platz 2 in Doha 2021: Zarco 1,092 sec hinter Sieger Viñales

Platz 2 in Doha 2021: Zarco 1,457 sec hinter Sieger Quartararo

Platz 2 in Le Mans 2021: Zarco 3,970 sec hinter Sieger Miller

Platz 2 in Catalunya 2021: Zarco 0,175 sec hinter Sieger Oliveira