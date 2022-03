Aleix Espargaró: «Wichtig, was sich im Kopf abspielt»

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró vertraut auf den professionellen Rat von Psychologen und Therapeuten: «Diese Leute helfen dir, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und zeigen dir neue Wege auf.»

Aleix Espargaró gelang mit den Plätzen 4 und 9 ein guter Start die neue MotoGP-Saison 2022, im Gesamtklassement belegt der 32-jährige Spanier den siebten Rang. Seit der ältere der beiden Espargaró-Brüder zu Aprilia wechselte, landete er in der Endabrechnung stets vor seinen Markenkollegen und er bescherte Aprilia 2021 in Silverstone die erste Podiumsplatzierung der MotoGP-Ära.

Espargaró ist zweifacher Vater, im Juni 2018 brachte seine Frau Laura die Zwillinge Mia und Max zu Welt. Aleix betonte immer wieder, wie viel ihm dieses Familienglück bedeutet und dass es ihm Gleichgewicht gibt. Im Laufe seiner langen sportlichen Laufbahn vertraute er allerdings auch häufig auf den professionellen Rat von Psychologen und Therapeuten.

«Ich habe bereits frühzeitig mit Psychologen und Mental-Trainern zusammengearbeitet», erklärte Espargaró. «Besonders in den ersten Jahren in der Motorrad-WM war das sehr wichtig für mich, um meine eigenen Möglichkeiten besser einschätzen zu können. Als ich meinen ersten WM-Lauf bestritt, war ich gerade 15 Jahre alt, aber auch in den Jahren 2018 und 2019 gab mir die Zusammenarbeit mit den Psychologen und Physiotherapeuten neue Impulse.»

«Es gibt immer wieder Phasen, in denen Zweifel aufkommen oder es einfach nicht in die gewünschte Richtung läuft», weiß der Aprilia-Werksfahrer. «Dann ist es ausgesprochen wichtig, wenn du die richtigen Menschen an deiner Seite hast, die ihren Job professionell erledigen. Diese Leute helfen dir, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und zeigen dir neue Wege auf, wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem Leben etwas ändern muss, um deine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.»

«Natürlich spielt in unserem Sport die körperliche Fitness eine große Rolle, aber noch wichtiger ist, was sich im Kopf abspielt. Viele können sich gar nicht vorstellen, wieviel Kraft man aus dieser mentalen Stärke gewinnen kann. Ich spüre, dass ich immer noch motiviert bin und ich glaube, dass in einer so guten Verfassung bin, um noch ein oder zwei Jahre fahren zu können. Ich denke, dass ich während der Saison 2022 eine Entscheidung über meine Zukunft treffen werde.»

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.