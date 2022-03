Francesco Bagnaia: «Valentino Rossi half mir sehr»

Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia erinnert sich an seine Jahre als VR46-Academy-Fahrer und erzählt, was ihm als Teenager schwer fiel und welche Rolle Valentino Rossi bei seiner Entwicklung spielte.

Francesco «Pecco» Bagnaia gehört als Ducati-Werksfahrer zu den etablierten Piloten im MotoGP-Feld, im vergangenen Jahr beendete seine erste Saison mit der Werksmannschaft der Roten auf dem zweiten WM-Rang. Doch der Karriere-Weg war lang und beschwerlich, wie er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erzählt.

Der Italiener, der 2014 einer der ersten Schützlinge in Valentino Rossis VR46 Academy wurde, erinnert sich: «Ich wurde fokussierter, als ich in die Academy einstieg. Vorher war alles eher spielerisch. Damals war ich jung und wollte einer der schnellsten Fahrer der Welt werden, gleichzeitig kannst du in diesem Alter beginnen, dein Leben mehr zu geniessen.»

«Du kannst mit deinen Freunden ausgehen, doch gleichzeitig startete ich in der Moto3. Und deshalb war ich nie ein junger Kerl, der es genoss, mit seinen Freunden auszugehen. Wenn ich nicht mitkonnte, weil ich trainieren musste, sagten sie: ‚Oh, du kommst nie mit uns raus.‘ Das war nicht einfach», gesteht der MotoGP-Star.

Als Pecco nach Tavullia zog, wurde es einfacher: «Dort war ich fokussierter, du musst arbeiten und trainieren, und ich war ohne meine Eltern, die mich irgendwohin mitnahmen. Damals bestand mein Leben aus Taxi-Fahrten zum Fitnessraum und zurück ins Hotel. Ich war 16 und ein Jahr später fand ich mit Lorenzo Baldassarri ein Zuhause. Das erleichterte alles. Mit einem Mitbewohner fiel es mir leichter, mich zu fokussieren.»

«Er war bereits auf einem guten Weg, genau wie ich stand er 2015 auf dem Podest, und wir trieben uns gegenseitig an, um besser zu werden und uns gesund zu ernähren. Ausserdem hatte er einen Führerschein, deshalb konnte er mich zum Training mitnehmen», sagt Bagnaia über seinen 25-jährigen Landsmann.

Auch Valentino Rossi war eine grosse Hilfe für den heutigen MotoGP-Star. «Valentino half mir sehr, er half mir, ein besserer Fahrer und reifer zu werden, er half mir, cleverer zu sein und zu verstehen, worauf es ankam», sagt der Moto2-Champion von 2018 über den neunfachen Weltmeister.

