Drama in Las Termas: Zwei Flugzeuge waren defekt

Gleich zwei Fracht-Flugzeuge wurden auf dem Weg von Indonesien nach Tucumán gegroundet. Jetzt sollen die Frachtkisten zumindest am Freitagnachmittag im Paddock eintreffen.

Die Frachtprobleme für die Motorrad-GP Teams in Termas de Río Hondo sind deutlich umfangreicher als noch vor wenigen Stunden befürchtet. In insgesamt fünf Transport-Jumbos sollte die Fracht von Indonesien nach Tucumán geliefert werden. Doch zwei Flugzeuge wurden von technischen Problemen betroffen; sie konnten deshalb nach der Zwischenlandung in Mombasa/Kenia nicht wie geplant weiterfliegen.

Inzwischen steht fest: Einer der zwei gegroundeten Jumbos wird erst am Freitag in Argentinien eintreffen. Sie haben Frachtkisten für die Teams aller drei Klassen an Bord, deshalb musste das komplette Freitag-Training abgesagt werden; es wird großteils am Samstag nachgeholt. Die freien Trainings beginnen jetzt am Samstagmorgen. Nur je eine Session pro Klasse wurde gestrichen.

Die Qualifyings am Samstagnachmittag wurden zeitlich etwas nach hinten geschoben. Der Zeitunterschied nach Mitteleuropa beträgt fünf Stunden. In Argentinien hat seit 2019 kein Grand Prix mehr stattgefunden.

Die Warm-up-Sessions vom Sonntag wurden um zehn Minuten verlängert. Die Startzeiten für die drei Rennen blieben unverändert.

Die Transportkisten von Lombok nach Argentinien wurden auf fünf Flugzeuge verteilt. Für drei der Cargo-Flüge waren Zwischenstopps in Mombasa, Lagos und Brasilien vorgesehen, zwei weitere Routen führten von Lombok nach Doha, von dort nach Accra in Ghana und weiter nach Tucumán.

Die ganzen Logistikprobleme begannen am Mittwoch vor einer Woche, als bei einem Fracht-Jumbo in Mombasa ein technisches Problem auftrat. Der erste Cargo-Jumbo flog dann zurück nach Lombok, um noch mehr Fracht einzusammeln – und auch er wurde vom einen technischen Problem am gestrigen Mittwochabend gestoppt.

Deshalb ergab sich heute die Situation, dass immer noch ein Flugzeug in Mombasa in Kenia feststeckt. Zwei benötigte Ersatzteile wurden inzwischen von Europa und aus dem Mittleren Osten nach Afrika geflogen.

Das gestrandete Fracht-Flugzeug soll jetzt am heutigen Abend nach Argentinien starten und via Lagos und Brasilien am Freitag in Tucumán landen.

WM-Promoter Dorna und die Teamvereinigung IRTA dankten den Teams und dem Fahrerlager-Personal in Las Termas für ihre Unterstützung und ihr Verständnis.

Der neue Zeitplan für den Argentinien-GP (MESZ):

Samstag, 2. April

13.45 – 14.25 Uhr: Moto3, FP1

14.40 – 15.20 Uhr: Moto2, FP1

15.35 – 16.20 Uhr: MotoGP, FP1



16.35 – 17.15 Uhr: Moto3, FP2

17.30 – 18.10 Uhr: Moto2, FP2

18.25 – 19.10 Uhr: MotoGP, FP2



19.35 – 19.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

20.00 – 20.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

20.30 – 20.45 Uhr: Moto2, Qualifying 1

20.55 – 21.10 Uhr: Moto2, Qualifying 2

21.25 – 21.55 Uhr: MotoGP, FP3

22.05 – 22.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

22.30 – 22.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 3. April

14.30 – 14.50 Uhr: Moto3, Warm-up

15.00 – 15.20 Uhr: Moto2, Warm-up

15.30 – 16.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



17.00 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

18.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

20.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)