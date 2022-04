Fracht noch mehr verspätet: Kein Training am Samstag? 01.04.2022 - 10:57 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Einige Boxen in Las Termas sind schon vollgeräumt

Der reparierte fünfte Frachtflugzeug, das tagelang in Kenia gegroundet war, ist am Weg nach Tucumán vor 30 Minuten in Lagos gelandet. Es wird erst am Abend in Argentinien eintreffen.