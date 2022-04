Aufatmen in Las Termas: 1. Training beginnt pünktlich

Mitten in der Nacht wurden die Frachtkisten in die Boxen gebracht

Der MotoGP-Zirkus hat den Wettlauf mit der Zeit gewonnen. Die restliche Fracht aus Indonesien ist nach Mitternacht im Paddock eingetroffen.

Riesige Erleichterung bei den Teams im Fahrerlager auf dem Autódromo Termas de Río Hondo. Denn der sehnsüchtig erwartete letzte Fracht-Jumbo Boeing 747-222B landete gestern nach einer wahren Odyssee via Lombok, Mombasa, Lagos und Salvador inklusive eines Reparaturstopps in Kenia um 21.07 Uhr auf dem Airport in Tucumán. Und bereits um 1 Uhr in der Nacht trafen die ersten Frachtkisten im Paddock ein.

Die Frachtkisten kamen heute verspätet an:

• Ducati Lenovo: 10 Kisten fehlten

• Mooney VR46 MotoGP: Gesamte Fracht fehlte

• Gresini MotoGP: Gesamte Fracht fehlte

• WithU Yamaha RNF: 2 Kisten fehlten

• Negishi: 4 Kisten fehlten

• Yamaha Motoren: 3 Kisten fehlten

• Monster Yamaha MotoGP: 7 Kisten fehlten

• KTM Tech3 MotoGP: 2 Kisten fehlten

• Red Bull KTM Factory: 7 Kisten fehlten

• Suzuki Ecstar: 2 Kisten fehlten

• Gresini Moto2: Gesamte Fracht fehlte

• ELF Marc VDS: 9 Kisten fehlten

• Red Bull KTM Ajo: Gesamte Fracht fehlte mit Ausnahme 1 Kiste

• Mooney VR46 Moto2: 9 Kisten fehlten

• Yamaha VR46 Mastercamp: 1 Kisten fehlte

• Leopard Honda Moto3: Gesamte Fracht fehlte

• Avintia Moto3: 1 Kiste fehlte

«Wir werden für das FP1 um 17.35 Uhr bereit sein», erklärte Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Teams sind um 4 Uhr früh an der Strecke gewesen, um die Kisten auszupacken, die Boxen einzurichten und alles vorzubereiten.»

Bei Ducati Lenovo fehlten sieben Kisten, aber immerhin waren Teile der Fracht mit allen Rennmotorrädern und Motoren rechtzeitig eingetroffen. Die Ducati-Kundenteams Mooney VR46 (Marini, Bezzecchi) und Gresini Racing (Bastinini und Di Giannantonio) vermissten hingegen die gesamte Fracht!

«Die Mechaniker von Ducati Corse sind um 7 Uhr Ortszeit im Fahrerlager eingetroffen und haben begonnen, den Kollegen von VR46 und Gresini zu helfen», berichtete Ciabatti.

Auch beim Red Bull-KTM-MotoGP-Team hat sich die Situation beruhigt, obwohl sieben Frachtkisten und ein Rennmotorrad erst mit dem letzten Fracht-Jumbo eintrafen. «Wir haben die Kisten um 2 Uhr in der Früh erhalten. Wir werden für das FP1 einsatzbereit sein», schilderte Teammanager Francesco Guidotti.

Beim Monster-Yamaha-Werksteam mit Quartararo und Morbidelli wurden in der Nacht nicht weniger als zehn Frachtkisten in die Boxen gebracht. «Unser Team hat um 6 Uhr mit der Arbeit begonnen. Wir werden rechtzeitig für das FP1 startklar sein. Kein Problem», teilte uns Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing, erleichtert mit.

Das Team des Finnen Aki Ajo nahm in der Nacht die ganze Fracht für die Klassen Moto3 (Holgado, Masia) und Moto2 (Acosta, Augusto Fernandez) in Empfang. «Unsere Kisten waren zwischen 1 und 2 Uhr alle hier», meldete Aki Ajo im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Alles ist gut. Wir werden für das Moto3-FP1 bereit sein.»

Der neue Zeitplan für den Argentinien-GP (MESZ):

Samstag, 2. April

13.15 – 14.05 Uhr: Moto3, FP1

14.20 – 15.10 Uhr: Moto2, FP1

15.25 – 16.15 Uhr: Moto3, FP2

16.30 – 17.20 Uhr: Moto2, FP2

17.35 – 18.35 Uhr: MotoGP, FP1



18.50 – 19.05 Uhr: Moto3, Qualifying 1

19.15 – 19.30 Uhr: Moto3, Qualifying 2

19.45 – 20.00 Uhr: Moto2, Qualifying 1

20.10 – 20.25 Uhr: Moto2, Qualifying 2

20.40 – 21.40 Uhr: MotoGP, FP2

22.05 – 22.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

22.30 – 22.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 3. April

14.20 – 14.40 Uhr: Moto3, Warm-up

14.50 – 15.10 Uhr: Moto2, Warm-up

15.20 – 16.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Rennbeginnzeiten (unverändert)

17.00 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

18.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

20.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)