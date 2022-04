Miguel Oliveira (KTM/16.): «Es war ein harter Tag»

Lombok-Sieger Miguel Oliveira erlebte auf dem Autódromo Termas de Río Hondo einen harten Aufschlag und muss das Rennen von weit hinten in Angriff nehmen.

Aleix Espargaró erkämpfte in Termas de Rio Hondo am Samstag die erste MotoGP-Pole für Aprilia Racing. Red Bull-KTM kam mit Brad Binder auf Platz 12. Sein portugiesischer Teamkollege Miguel Oliveira verpasste die Zulassung zum wichtigen Q2, am Ende blieb im ihm Startplatz 16.

Dieser 16. Startplatz war natürlich nicht das, was sich der souveräne Indonesien-GP-Sieger auf dem 4,806 km langen Autódromo Termas de Río Hondo erwartet hat. Der WM-Vierte muss jetzt mit der Red Bull-KTM aus der sechsten Reihe losfahren – neben Bezzecchi und Dovizioso.

«Es war ein harter Tag und anders als all das, was wir normal gewöhnt sind. Wir konnten sehr nahe an den Top-10 dranbleiben am Ende des Q2, schafften es aber nicht, dann dabei zu sein, schildert der Portugiese sehr zerknirscht.

In Las Termas wurde wegen der Verzögerung der Luftfracht erst am Samstag gefahren. Vor den Qualifyings (Q1/Q2) gab es diesmal somit nur die Sessions FP1 und FP2, also das Pensum, das normalerweise bis Freitagnachmittag abgespult wird.

Oliveira erkannte auf der eigenartigen Piste von Termas, wo seit 2019 nicht mehr gefahren wurde, die Baustellen der KTM RC16: «Generell hatten wir hier bisher Probleme mit dem Grip am Hinterrad. Wir hoffen, dass wir dafür morgen eine Lösung finden und dann auch ein gutes Rennen zeigen können.»

MotoGP-Ergebnis, Termas, Q2 (2. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:37,688 min

2. Martin, Ducati, 1:37,839 min, + 0,151 sec

3. Marini, Ducati, 1:38,119, + 0,431

4. Pol Espargaró, Honda, 1:38,165, + 0,477

5. Viñales, Aprilia, 1:38,196, + 0,508

6. Quartararo, Yamaha, 1:38,281, + 0,593

7. Rins, Suzuki, 1:38,455, + 0,767

8. Mir, Suzuki, 1:38,516, + 0,828

9. Zarco, Ducati, 1:38,537, + 0,849

10. Nakagami, Honda, 1:38,576, + 0,888

11. Miller, Ducati, 1:38,584, + 0,896

12. Brad Binder, KTM, 1:38,932, + 1,244



Die weitere Startaufstellung:

13. Bastianini, Ducati, 1:38,566 min

14. Bagnaia, Ducati, 1:38,610

15. Morbidelli, Yamaha, 1:38,805

16. Oliveira, KTM, 1:38,871

17. Bezzecchi, Ducati, 1:38,877

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,938

19. Alex Márquez, Honda, 1:39,095

20. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,126

21. Fernández, KTM, 1:39,153

22. Gardner, KTM, 1:39,159

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:39,380

24. Bradl, Honda, 1:39,487