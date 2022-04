Jorge Martin (Ducati/2.): «Ich habe viel Vertrauen» 03.04.2022 - 00:57 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Jubel bei Jorge Martin und Pramac Racing

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin war im Qualifying auch in Argentinien zur Stelle, am Sonntag will er die Ausgangslage endlich in die ersten Punkte der MotoGP-Saison 2022 ummünzen.