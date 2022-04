Schreckmoment kostete Pol Espargaro die erste Reihe

Pol Espargaro in Termas de Rio Hondo

Wegen seines Sturzes zum Ende von FP2 musste Repsol-Honda-Werksfahrer Pol Espargaro in Argentinien den Umweg über das erste MotoGP-Qualifying nehmen. Mit Startplatz 4 hatte sein Tag ein versöhnliches Ende.

Als 17. der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 musste Pol Espargaro am komprimierten Rennwochenende in Termas de Rio Hondo ins Qualifying 1. Der Spanier war zum Ende von FP2 in der ersten Kurve gestürzt, für den direkten Einzug ins Q2 hätte er 3/10 sec schneller fahren müssen.

Q1 stellte für den Dritten des WM-Auftakts in Katar kein Hindernis dar, Pol Espargaro kam als Schnellster gemeinsam mit Honda-Kollege Takaaki Nakagami weiter. Letztlich waren bei der Vergabe der Startplätze im Q2 nur drei Fahrer besser, auf seinen Bruder Aleix, der erstmals in der MotoGP-Ära eine Aprilia auf Pole-Position stellte, verlor Pol 0,477 sec.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Termas de Rio Hondo © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Quartararo, Bastianini, Oliveira und Zarco bei der Pressekonferenz © Gold & Goose Die Strecke in Argentinien © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Brad und Darryn Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaro Zurück Weiter

«Mental war das ein stressiger Tag», betonte Pol Espargaro, der sich wie alle anderen durch den abgesagten Freitag (nicht alle Fracht kam rechtzeitig an) mit einem komprimierten Zeitplan konfrontiert sieht. «Erst im letzten Moment fanden wir eine gute Abstimmung für das Qualifying. Schade ist, dass wir nur einen Hinterreifen fürs Q2 hatten, aber mir gelang eine gute Runde und ich wurde Vierter. In die erste Kurve hinein hatte ich einen Schreckmoment, der hat mich wahrscheinlich die erste Reihe gekostet. Am Sonntag werden viele Fahrer stark sein – ich bin bereit für den Kampf. Entscheidend wird sein, wie es im Warm-up läuft.»

MotoGP-Ergebnis, Termas, Q2 (2. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:37,688 min

2. Martin, Ducati, 1:37,839 min, + 0,151 sec

3. Marini, Ducati, 1:38,119, + 0,431

4. Pol Espargaró, Honda, 1:38,165, + 0,477

5. Viñales, Aprilia, 1:38,196, + 0,508

6. Quartararo, Yamaha, 1:38,281, + 0,593

7. Rins, Suzuki, 1:38,455, + 0,767

8. Mir, Suzuki, 1:38,516, + 0,828

9. Zarco, Ducati, 1:38,537, + 0,849

10. Nakagami, Honda, 1:38,576, + 0,888

11. Miller*, Ducati, 1:38,584, + 0,896

12. Brad Binder, KTM, 1:38,932, + 1,244



*= Grid-Penalty: 3 Plätze nach hinten



Die weitere Startaufstellung nach dem Penalty:

12. Bastianini, Ducati, 1:38,566 min

13. Bagnaia, Ducati, 1:38,610

14. Miller, Ducati

15. Morbidelli, Yamaha, 1:38,805

16. Oliveira, KTM, 1:38,871

17. Bezzecchi, Ducati, 1:38,877

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,938

19. Alex Márquez, Honda, 1:39,095

20. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,126

21. Fernández, KTM, 1:39,153

22. Gardner, KTM, 1:39,159

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:39,380

24. Bradl, Honda, 1:39,487