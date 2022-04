Andrea Dovizioso (Yamaha/18.): «Das ist die Realität»

Andrea Dovizioso kam auch im Qualifying zum Grand Prix von Argentinien mit der WithU-RNF-Yamaha noch nicht richtig in Fahrt und wird den dritten MotoGP-WM-Lauf nur aus der sechsten Startreihe in Angriff nehmen.

Aufgrund der Frachtprobleme musste der Zeitplan für den Grand Prix von Argentinien im Autodromo Termas de Rio Hondo komplett umgestellt werden. Das freie Training und das Qualifying zum dritten MotoGP-Saisonevent 2022 wurden nur am Samstag ausgetragen.

Die verkürzte Streckenzeit war für den WithU-RNF-Pilot Andrea Dovizioso, dem die Umstellung auf die Yamaha immer noch Probleme bereitet, natürlich wenig hilfreich. Der routinierte Italiener startet am Sonntag nur von Position 18 aus Startreihe sechs in den dritten Saisonlauf der MotoGP-WM 2022.

«Es ist immer die gleiche Geschichte, hier im im Autodromo Termas de Rio Hondo ist das Grip-Level sehr niedrig und ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Bike nicht so spielen kann, wie ich mir das vorstelle», berichtete Dovizioso, der 2022 mit 36 Jahren der älteste Fahrer im MotoGP-Feld ist und seine 20. Saison in der Motorrad-WM bestreitet. «Es bleibt schwierig und es war insgesamt für mich kein einfacher Trainingstag.»

«Am Ende war meine Qualifying-Zeit im Vergleich zu den anderen Fahrern zwar ganz in Ordnung, aber ich fühle mich einfach nicht sehr konkurrenzfähig. Ich erreiche die von mir gewünschten Fortschritte nicht, weil ich nicht gut genug zum Fahren komme. Meine Rundenzeiten waren akzeptabel, aber nicht genug, um in einer guten Position zu sein. Startplatz 18 ist im Moment die Realität, aber wir werden alles geben, um am Sonntag im Rennen das Beste herauszuholen.»

MotoGP-Ergebnis, Termas, Q2 (2. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:37,688 min

2. Martin, Ducati, 1:37,839 min, + 0,151 sec

3. Marini, Ducati, 1:38,119, + 0,431

4. Pol Espargaró, Honda, 1:38,165, + 0,477

5. Viñales, Aprilia, 1:38,196, + 0,508

6. Quartararo, Yamaha, 1:38,281, + 0,593

7. Rins, Suzuki, 1:38,455, + 0,767

8. Mir, Suzuki, 1:38,516, + 0,828

9. Zarco, Ducati, 1:38,537, + 0,849

10. Nakagami, Honda, 1:38,576, + 0,888

11. Miller*, Ducati, 1:38,584, + 0,896

12. Brad Binder, KTM, 1:38,932, + 1,244

*= Grid-Penalty: Drei Plätze nach hinten



Die weitere Startaufstellung nach dem Penalty:

12. Bastianini, Ducati, 1:38,566 min

13. Bagnaia, Ducati, 1:38,610

14. Miller, Ducati

15. Morbidelli, Yamaha, 1:38,805

16. Oliveira, KTM, 1:38,871

17. Bezzecchi, Ducati, 1:38,877

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,938

19. Alex Márquez, Honda, 1:39,095

20. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,126

21. Fernández, KTM, 1:39,153

22. Gardner, KTM, 1:39,159

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:39,380

24. Bradl, Honda, 1:39,487