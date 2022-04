Brad Binder (KTM/6.): «Ich habe mehr erwartet»

Brad Binder (Red Bull KTM) war mit Platz 6 hinter Bagnaia in Argentinien nicht ganz zufrieden. Aber er sah auch das Positive: «Wir sind in der WM weiter auf Platz 2.»

Brad Binder hat jetzt bei den ersten drei MotoGP-Rennen 2022 einen zweiten, einen achten und einen sechsten Platz sichergestellt. Der Red Bull-KTM-Werkspilot hat bei den letzten 23 Rennen saisonübergreifend 22 mal gepunktet und seinen zweiten Platz in der Fahrer-WM verteidigt.

Binder verlor auf den 25 Runden auf dem 4,806 km langen Autódromo Termas de Río Hondo nur 6,1921 Sekunden, den Kampf gegen Vizeweltmeister Pecco Bagnaia verlor er knapp, dafür hielt er sich den Trainingsfünften Maverick Viñales erfolgreich vom Leib.

«Insgesamt kann ich nicht behaupten, das Weekend sei so verlaufen, wie ich das erhofft hatte, denn ich wollte mehr als einen sechsten Platz» stellte der zweifache MotoGP-Sieger aus Südafrika fest. «Anderseits sind wir vom elften Platz losgefahren und als Sechste ins Ziel gekommen. Wir haben also einige Positionen wettgemacht. Aber ich wollte mehr und habe mir mehr erwartet. Ich habe einfach im Rennen nicht die Pace gefunden, die ich gesucht habe.»

«Aber ich bedanke mich beim Team, sie haben wieder großartige Arbeit geleistet», meinte der 26-jährige Moto3-Weltmeister von 2016. «Es war für niemanden ein leichtes Wochenende, weil wir nur am Samstag trainieren konnten.»

«Wir hatten nur den Samstag, um dieses WM-Lauf vorzubereiten. Wir sind immer noch auf Platz 2 in der Fahrer-WM darüber müssen wir glücklich sein», meinte Binder. «Wir haben zehn kostbare Punkte geholt und das Motorrad wieder heim nach Hause gebracht. Wir haben in diesem Rennen wieder einiges gelernt. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass wir in Texas wieder weiter nach vorne kommen.»

Übrigens: Die europäischen Hersteller haben saisonübergreifend die letzten fünf Grand Prix gewonnen: Bagnaia in Portugal und Valencia 2021 auf Ducati, Bastianini auf Ducati in Doha, Oliveira auf KTM in Mandalika – und Aleix Espargaró auf Aprilia in Las Termas.

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo/RA:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 1:21,442 min

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró, 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.