Franco Morbidelli (Yamaha): Warum musste er aufgeben? 04.04.2022 - 13:42 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Franco Morbidelli hatte beim Argentinien-GP Pech

Für Franco Morbidelli fand das Rennen in Termas de Río Hondo ein frühzeitiges Ende. In Runde 8 musste er aufgrund eines Reifenschadens einen Boxenstopp einlegen, zu dem Zeitpunkt lag der Italiener nur an 16. Stelle.