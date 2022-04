Marco Bezzecchi (9./Ducati) cool: «Schönes Ergebnis»

Ducati-Fahrer und MotoGP-Rookie Marco Bezzecchi feierte am Sonntag in Termas de Rio Hondo sein erstes Top-10-Ergebnis in der Königsklasse. Der Italiener überholte sogar Teamkollege Luca Marini, der aus Reihe 1 startete.

Für das Mooney VR46 Racing Team war das Wochenende in Argentinien sicherlich nervenzerreibend. Zunächst stand die Mannschaft von Superstar Valentino Rossi am Freitag noch ohne Equipment da und die Mechaniker hatten die halbe Nacht zum Samstag alle Hände voll zu tun, damit das verkürzte Rennwochenende am Morgen beginnen konnte. Als dann Luca Marini auf Startplatz 3 landete und Celestino Vietti das Moto2-Rennen am Sonntag gewinnen konnte, war die Freude bereits riesig.

Marco Bezzecchi setzte im MotoGP-Rennen über 25 Runden auf dem 4,8 km langen Kurs in Argentinien noch einen drauf. Der 23-Jährige konnte trotz Startplatz 17 und auch mit Feindkontakt in Kurve 1, das erste Top-10-Resultat des Teams und seiner noch jungen MotoGP-Karriere feiern. Auf Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró verlor Bezzecchi, der 2018 in Termas seinen ersten GP-Sieg in der Moto3-Klasse mit PrüstelGP feierte, zwölf Sekunden.

«Für mich war es ein gutes Rennen und insgesamt auch ein schönes Wochenende. Ich kann mich nicht beschweren, denn ich war in der Lage, ein starkes Rennen abzuliefern und ich hatte eine gute Pace», erzählte der Italiener, als würde er schon seit Jahren in der MotoGP unterwegs sein. «Leider hatte ich einen sehr schlechten Start, aber letztendlich konnte ich viele, viele Plätze zurückgewinnen und am Ende innerhalb der Top-10 im Ziel ankommen.»

Bezzechi, der in der Gesamtwertung mit sieben Punkten auf Platz 18 als bester Rookie geführt wird, beschrieb anschließend, was beim Start passierte. «In Kurve 1 habe ich Oliveira beinahe berührt und deshalb bin ich sehr weit von der Strecke abgekommen. Ich habe fast alle Plätze verloren und war dann Vorletzter. Das Rennen hätte aber noch deutlich besser laufen können, wenn ich am Samstag in FP2 nicht gestürzt wäre. Ohne den Crash wäre ich direkt in Qualifying 2 gekommen.»

«Im Vergleich mit den anderen Ducati-Fahrern war das Rennen und das Ergebnis sehr schön. Langsam beginne ich Selbstvertrauen mit der Maschine zu gewinnen, aber ich benötige noch mehr Zeit und Erfahrung mit dem Motorrad. Ich kenne die Ducati noch nicht gut genug, aber für den Moment fühlt es sich gut an. Auch zukünftig muss man immer etwas anpassen und verstellen, das ist ‚part of the game‘», sagte der Ducati-Fahrer.

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo/RA:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 1:21,442 min

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati



WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró, 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.