Johann Zarco (Ducati): «Ein Wochenende zum Vergessen»

Während Jorge Martin in Argentinien sein erstes Podium der MotoGP-Saison einfuhr, strandete Pramac-Teamkollege Johann Zarco im Kiesbett von Kurve 2. Doch bereits am Samstag lief nichts nach Plan für den Franzosen.

Im MotoGP-Qualifying am Samstag auf dem Autodromo Termas de Rio Hondo kämpfte sich Johann Zarco zwar auf Platz 9, doch auf Polesetter Aleix Espargaró (Aprilia) verlor der Ducati-Pilot mehr als acht Zehntelsekunden. Auch Teamkollege Jorge Martin landete in Startreihe 1 und damit weit vor dem zweifachen Moto2-Weltmeister. Das Rennen am Sonntag auf dem 4,8 km langen Kurs in Südamerika war für Zarco schnell gelaufen. Der 31-Jährige stürzte in Runde 6 auf Position 12 liegend in Kurve 2 aus dem Rennen.

«Ein nicht so guter Sonntag für mich. Ich habe natürlich nicht erwartet, dass ich stürzen werde», betonte ein betrübter Johann Zarco im Interview. «Ich habe mich nicht so schlecht gefühlt, denn ich war in einer guten Gruppe, die um den sechsten Platz kämpfte. Es wäre interessant gewesen, zu sehen, wie wir mit den abgenutzten Reifen am Ende unterwegs gewesen wären. In den Trainings war ich gut unterwegs mit den gebrauchten Reifen.»

Der Franzose kam an beiden Tagen in Argentinien nie wirklich in seine Komfortzone. Ein katastrophales Wochenende für den Ducati-Fahrer. «Der Start am Samstag war bereits schwierig für uns und wir mussten uns hart durcharbeiten, um am Ende wieder etwas besser da zu stehen. Im Warm-up konnten wir etwas verbessern, aber wir waren nie bereit, um im Rennen an der Spitze zu kämpfen», erklärte Zarco nach dem Rennen.

Der WM-Achte brachte es auf den Punkt: «Im Rennen ist mir dieser Fehler passiert, leider kann so etwas passieren. Der Sturz macht mich traurig. Insgesamt habe ich sehr viel mehr erwartet an diesem Wochenende, denn ich mag die Strecke sehr. Wir hatten zu viele Probleme und ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ein Wochenende zum Vergessen».

«Jorge Martin hat ein fantastisches Rennen gefahren, es freut mich für ihn. Leider fehlte mir dieser besondere Schub, der ihn im Qualifying nach vorne brachte. Ich hoffe, in Texas haben wir ein besseres Rennen auf einer schwierigen Rennstrecke für mich», blickte er zuversichtlich auf das kommende MotoGP-Wochenende voraus.

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo/RA:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 1:21,442 min

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati



WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró, 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.