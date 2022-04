Enea Bastianini (10.): «Ein Wochenende zum Vergessen»

Die Führung in der MotoGP-WM musste Gresini-Ducati-Pilot Enea Bastianini nach dem enttäuschenden zehnten Platz in Termas an Aprilia-Ass Aleix Espargaró abgeben.

«Das war mit Sicherheit nicht schön», kommentierte Enea Bastianini am Sonntagabend seine Performance im Argentinien-GP. «Es war ein sehr schwieriges Rennen, es hat mit dem Motorrad absolut nicht gepasst. Das Gefühl, dass ich am Sonntagmorgen gefunden hatte, war am Nachmittag wieder weg. Wir haben bei diesem Rennen leider nichts verstanden», seufzte er.

«Ich kann damit nicht zufrieden sein», hielt der Katar-Sieger nach Platz 10 in Las Termas fest. «Ich war an einem Punkt zwar recht weit vorne und holte auf, aber ich war zu sehr am Limit. Sobald ich etwas mehr versuchte, machte ich Fehler. Ich konnte es nicht managen. Es ist ein Wochenende zum Vergessen.»



Tatsächlich missglückte der «Bestia» beispielsweise ein Überholmanöver gegen Luca Marini: Statt auf Platz 8 nach vor fiel der Gresini-Fahrer in einem Mal wieder auf Platz 13 zurück.

Das verkürzte Format an diesem außergewöhnlichen Rennwochenende spielte dem 24-jährigen Italiener nicht in die Karten, noch dazu mussten seine Mechaniker Extra-Schichten schieben, um seine erst am Samstagmorgen eingetroffene Ducati GP21 fahrtüchtig zu machen.



«Mehr Track-Time hätte sicherlich einen Unterschied gemacht», ist Enea überzeugt. «Wir hatten einfach jede Menge Probleme. Uns gelang es nicht, das Ziel zu erreichen. Klar, ohne die Fehler im Rennen wäre ich mit Sicherheit noch weiter vorne gelandet, aber ein schönes Rennen wäre es für mich sowieso nicht geworden.»

MotoGP-Ergebnis, Termas (3. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 1:21,442 min

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.