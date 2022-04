Zeitplan Texas-GP 2022: Ungewohnte Reihenfolge!

Vom argentinischen Tango zum Rodeo in Austin: Nach dem Premierensieg von Aprilia und Aleix Espargaró wird die MotoGP-WM 2022 schon am kommenden Wochenende mit dem «Red Bull Grand Prix of the Americas» fortgesetzt.

Die MotoGP-Klasse ist abwechslungsreicher denn je, in den ersten drei Rennen der Saison standen mit Enea Bastianini, Brad Binder, Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Aleix Espargaró, Jorge Martin und Alex Rins gleich neun (!) unterschiedliche Fahrer auf dem Podest.

Ebenfalls interessant: Die europäischen Hersteller haben saisonübergreifend nun die letzten fünf Grand Prix gewonnen: Bagnaia in Portugal und Valencia 2021 auf Ducati, Bastianini auf Ducati in Doha, Oliveira auf KTM in Mandalika und der neue WM-Leader Aleix Espargaró auf Aprilia in Las Termas. Wird die Serie in Texas reißen, wo Honda dank des aktuell fehlenden Marc Márquez sieben der bisher acht ausgetragenen MotoGP-Rennen gewann?

Seit 2013 macht die Motorrad-WM in Austin auf dem «Circuit of the Americas» (kurz: COTA) Halt, der nach den Entwürfen des berühmten F1-Architekten Hermann Tilke gebaut wurde. Die 5,513 km lange Strecke wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren und weist bei elf Links- und neun Rechtskurven einen Höhenunterschied von fast 41 m auf. Die längste Gerade misst 1200 m.

Sieben Stunden Zeitunterschied zu Mitteleuropa bedeuten für die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Der «Red Bull Grand Prix of the Americas» wird zum attraktiven Abendprogramm. Außerdem gilt es, eine ungewohnte Startreihenfolge zu beachten, denn die Moto3-Klasse bildet am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag jeweils den Abschluss des Programms.

So findet etwas das MotoGP-Rennen ab 20 Uhr MESZ zur besten Sendezeit statt. Das Moto2-Rennen macht am Sonntag ab 18.20 Uhr den Anfang, die Moto3-Klasse startet dagegen erst um 21.30 Uhr.

Zeitplan «Red Bull Grand Prix of the Americas» 2022 (MESZ):

Freitag, 8. April

16.00 – 16.40 Uhr: Moto2, FP1

16.55 – 17.40 Uhr: MotoGP, FP1

17.55 – 18.35 Uhr: Moto3, FP1



20.15 – 20.55 Uhr: Moto2, FP2

21.10 – 21.55 Uhr: MotoGP, FP2

22.10 – 22.50 Uhr: Moto3, FP2



Samstag, 9. April

16.00 – 16.40 Uhr: Moto2, FP3

16.55 – 17.40 Uhr: MotoGP, FP3

17.55 – 18.35 Uhr: Moto3, FP3



19.35 – 19.50 Uhr: Moto2, Qualifying 1

20.00 – 20.15 Uhr: Moto2, Qualifying 2

20.30 – 21.00 Uhr: MotoGP, FP4

21.10 – 21.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

21.35 – 21.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

22.10 – 22.25 Uhr: Moto3, Qualifying 1

22.35 – 22.50 Uhr: Moto3, Qualifying 2



Sonntag, 10. April

16.20 – 16.30 Uhr: Moto2, Warm-up

16.40 – 17.00 Uhr: MotoGP, Warm-up

17.10 – 17.20 Uhr: Moto3, Warm-up



Startzeiten

18.20 Uhr: Moto2, Rennen (18 Runden)

20.00 Uhr: MotoGP, Rennen (20 Runden)

21.30 Uhr: Moto3, Rennen (17 Runden)