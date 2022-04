Pecco Bagnaia: Ist im WM-Kampf noch alles offen?

Mit vier Siegen aus den letzten sechs Rennen 2021 galt Francesco Bagnaia als Titelfavorit für die MotoGP-WM 2022. Der Ducati-Star begann schwach, aber noch stand auch kein Konkurrent mehr als einmal auf dem Podest.

Noch zeichnet sich kein klarer Favorit auf den MotoGP-WM-Titel 2022 ab – ganz im Gegenteil: Die maximale Anzahl von neun unterschiedlichen Fahrern stand in den ersten drei Grand Prix auf dem Podest. Sensationeller WM-Leader ist Aleix Espargaró auf der Aprilia, er sammelte 45 aus 75 möglichen Punkten. Titelverteidiger Fabio Quartararo fehlen auf WM-Rang 5 zehn Punkte auf Espargaró, die Top-10 trennen auch nur 25 Zähler. Selbst Marc Márquez, der erst ein Rennen bestritt, liegt nur 34 Punkte zurück. 18 Grand Prix stehen noch aus.

Ist also noch alles offen? «Das hoffe ich», erwiderte der letztjährige Vizeweltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Nach einem misslungen Saisonstart (Sturz in Doha, nur ein Punkt in Mandalika) landete der Ducati-Werksfahrer zuletzt in Termas immerhin auf Platz 5. In der WM liegt er nur auf Rang 14, der Rückstand ist mit 33 Punkten aber noch überschaubar.

Wieder ernst ergänzte der 25-jährige Italiener: «Klar ist, dass viele Fahrer schnell sind. Wir fanden an diesen drei Rennwochenenden aber auch unterschiedliche Situationen vor. In Katar war es okay, das war noch das normalste Wochenende. Mandalika war ganz neu, dazu kamen die im Vergleich zum Test anderen Reifen. Dann war es auch noch ein Regenrennen, es war also merkwürdig. Danach kam Termas, wo wir in den vergangenen zwei Jahren nicht gefahren sind. Im Vergleich zu 2019 waren die Reifen anders und wir hatten nur drei Sessions, in denen wir das Motorrad verbessern konnten. Es war also noch einmal ein ‚anderes‘ Wochenende. Ich hoffe, dass wir in Texas ein normales Wochenende haben können. Nichts Spezielles, einfach eine normale Situation», lautet Bagnaias Wunsch für den «Red Bull Grand Prix of the Americas».

«Ich glaube, dass bei allen Fahrern ein bisschen mehr Ruhe reinkommen muss. Bekommen wir ein etwas ruhigeres Wochenende, an dem nicht so viele Dinge anders sind, werden wir auch mehr Konstanz sehen. Zumindest aus meiner Sicht ist es so», ergänzte der VR46-Schüler.

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.