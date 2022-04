Marc Márquez (Honda/6.): «Der erste Tag war für mich»

Marc Márquez sagte, am ersten Tag in Texas sei es nur darum gegangen, den Crash von Lombok zu verdrängen. Erst am Samstag wird am Set-up gearbeitet. «Wir müssen uns steigern», sagte Marc nach Rang 6.

Platz 6 und 0,499 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Pramac-Ducati-Werkspilot Johann Zarco am ersten Trainingstag auf dem Circuit of The Americas, auf dem er bei sieben seiner acht Auftritte gewonnen hat, nur 2019 stürzte er, damals siegte Rins vor Rossi. das war ein höchst gelungenes Comeback für Marc Márquez, der vor ein paar Tagen noch alles doppelt sah.

«Das war ein schwieriger Freitag, denn man muss berücksichtigen, dass ich nach drei Wochen wieder neu gestartet bin», meinte der sechsfache MotoGP-Weltmeister. «Ich musste den Crash von Lombok vergessen, ich musste die letzten zwei Wochen verdrängen, und das habe ich gemacht. Als ich gesehen habe, dass mein Speed stimmt, habe ich versucht, mich zu entspannen und gut zu fahren. Ich bin mit dem üblichen Basis-Set-up gefahren, wir haben am Motorrad nicht viel geändert, denn ich wollte möglichst viele Runden drehen.»

«Am Samstag werden wir am Motorrad arbeiten, am Freitag ging es in erster Linie um mich, denn ich musste mich erst wieder an das MotoGP-Fahren gewöhnen», ergänzte der 29-jährige Honda-Superstar, der vor drei Wochen im Q1 zweimal stürzte. «Ich musste erst wieder Vertrauen zum Bike finden,»

«Ich habe am Freitag mit dem Setting beginnen, mit dem ich den Warm-up-Crash in Indonesien hatte», berichtete Márquez. «Das ist unsere Basis. Mit dieser Abstimmung bin ich die Wintertests gefahren, damit habe ich das Rennen in Katar bestritten. Es gab keinen Grund, daran etwas zu ändern. Aber mit diesem Set-up sind wir am ersten Tag schon auf Probleme gestoßen. Deshalb müssen wir etwas ändern und versuchen, besser zu werden.»

«Ich habe mich am Freitag bemüht, ein gutes Gefühl für das Bike zu finden. Wenn du das gefunden hast, bist du sensibler und kannst Dinge verbessern», stellte der 59-fache MotoGP-Sieger fest.

MotoGP, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (8. April):

1. Zarco, Ducati, 2:02,542 min

2. Miller, Ducati, + 0,247 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,295

4. Bastianini, Ducati, + 0,342

5. Rins, Suzuki, + 0,488

6. Marc Márquez, Honda, + 0,499

7. Viñales, Aprilia, + 0,543

8. Mir, Suzuki, + 0,601

9. Bagnaia, Ducati, + 0,645

10. Martin, Ducati, + 0,813

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,828

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,896

13. Brad Binder, KTM, + 0,996

14. Marini, Ducati, + 1,020

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,164

16. Alex Márquez, Honda, + 1,253

17. Nakagami, Honda, + 1,532

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,825

19. Bezzecchi, Ducati, + 1,921

20. Gardner, KTM, + 1,993

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,122

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,137

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,228

24. Oliveira, KTM, + 2,800

MotoGP-Ergebnis, Austin, FP1 (8. April):

1. Rins, Suzuki, 2:04,007 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,008 sec

3. Miller, Ducati, + 0,430

4. Quartararo, Yamaha, + 0,443

5. Marc Márquez, Honda, + 0,462

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,574

7. Bastianini, Ducati, + 0,587

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,679

9. Nakagami, Honda, + 0,737

10. Zarco, Ducati, + 0,886

11. Mir, Suzuki, + 0,893

12. Brad Binder, KTM, + 0,976

13. Bagnaia, Ducati, + 0,996

14. Martin, Ducati, + 1,043

15. Alex Márquez, Honda, + 1,139

16. Marini, Ducati, + 1,170

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,280

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,317

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,319

20. Bezzecchi, Ducati, + 1,379

21. Gardner, KTM, + 1,665

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,191

23. Oliveira, KTM, + 2,438

24. Di Giannantonio, Ducati, + 2,490