Austin FP2: Zarco vor Miller, Marc Márquez Sechster

Die MotoGP-Freitagsbestzeit auf dem «Circuit of The Americas» sicherte sich Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco. Nur Yamaha-Star Fabio Quartararo verhinderte eine Dreifachführung für den Hersteller aus Borgo Panigale.

Am Nachmittag packte das gesamte Feld den harten Vorderreifen aus, die Zeiten fielen im FP2 schnell: Nach nur fünf Minuten hatte Ducati-Werksfahrer Jack Miller in 2:04,121 min seine persönliche Vormittagsbestzeit, die ihm im FP1 Rang 3 eingebracht hatte, bereits unterboten. Wenig später legte Pramac-Jungstar Jorge Martin in Kurve 10 eine Rodeo-Einlage ein, seine Ducati GP22 konnte er nur mit Mühe wieder einfangen.

Miller legte nach zehn Minuten nach und setzte in 2:03,567 min eine neue Richtzeit. Katar-Sieger Enea Bastianini blieb als Zweiter (+ 0,216 sec) auf der GP21 in den Gresini-Farben ebenfalls schon unter 2:04 min. Nach einer Viertelstunde knackten auch Suzuki-Ass Joan Mir (+ 0,357) und Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia (+ 0,423) diese Marke.

Zur Erinnerung: Die FP1-Bestzeit von Alex Rins (Suzuki) war eine 2:04,007 min. Die Pole-Zeit von Bagnaia im Oktober des Vorjahres war – vor der Neuasphaltierung zwischen den Kurven 2 und 10 sowie 12 und 16 – eine 2:02,781 min. Alle offiziellen Rekorde rund um den 5,513 km langen COTA gehören aber dem siebenfachen Austin-Sieger Marc Márquez. Der All-Time-Lap-Record des Repsol-Honda-Stars ist seit 2015 eine 2:02,135 min. Sein Rundenrekord aus dem Rennen 2014 steht bei 2:03,575 min.

Nach knapp 20 Minuten waren die Aprilia-Piloten auf dem Vormarsch: WM-Leader Aleix Espargaró schob sich kurzzeitig auf Rang 3 nach vorne, wurde dann aber von seinem Teamkollegen Maverick Viñales um einen Platz nach hinten verdrängt. Viñales kam als neuer Zweiter bis auf 0,140 sec an die Miller-Richtzeit heran. Das letztjährige Albtraum-Wochenende in Texas (fünf Stürze von Aleix Espargaró) war beim Hersteller aus Noale nach dem Premierensieg in Argentinien offenbar vergessen.

Rins packte schon zur Halbzeit des 45-minütigen FP2 einen frischen Soft-Hinterreifen aus und brannte eine 2:03,030 min in den teilweise neu asphaltieren COTA. Als noch eine Viertelstunde auf der Uhr stand, schob sich Bagnaia (noch auf Medium-Hinterreifen) 0,491 sec dahinter auf den zweiten Zwischenrang.

Erst in den finalen fünf Minuten gingen die Zeitenjagden los, Joan Mir sorgte für eine kurzzeitige Suzuki-Doppelführung. Zwei Minuten vor Schluss übernahm aber Miller in 2:02,789 min wieder die Führung. Marc Márquez, der dem Australier als Referenz gedient hatte, fuhr 0,252 sec dahinter auf Rang 3.

Dabei blieb es aber nicht: Johann sorgte in 2:02,542 min für eine neue Bestzeit und Yamaha-Star Fabio Quartararo verhinderte im letzten Versuch eine Dreifach-Spitze für Ducati, nachdem auch Bastianini sich gesteigert hatte.

Darryn Binder stürzte im Finish noch in Kurve 11.

MotoGP, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (8. April):

1. Zarco, Ducati, 2:02,542 min

2. Miller, Ducati, + 0,247 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,295

4. Bastianini, Ducati, + 0,342

5. Rins, Suzuki, + 0,488

6. Marc Márquez, Honda, + 0,499

7. Viñales, Aprilia, + 0,543

8. Mir, Suzuki, + 0,601

9. Bagnaia, Ducati, + 0,645

10. Martin, Ducati, + 0,813

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,828

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,896

13. Brad Binder, KTM, + 0,996

14. Marini, Ducati, + 1,020

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,164

16. Alex Márquez, Honda, + 1,253

17. Nakagami, Honda, + 1,532

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,825

19. Bezzecchi, Ducati, + 1,921

20. Gardner, KTM, + 1,993

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,122

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,137

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,228

24. Oliveira, KTM, + 2,800