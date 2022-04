Brad Binder (KTM/17.): «Können solide Punkte sammeln»

Nach dem 17. Startplatz von Brad Binder rätselt die KTM-Mannschaft über die Ursache den Qualifying-Schlappe in Austin.

Brad Binder gelang nach dem 17. Platz im FP3 auf dem 5,5 km langen Circuit of The Americas (COTA) am Samstag auch im Q1 nur Platz 7, das bedeutet Startplatz 17 beim Red Bull US-GP für den aktuellen Zweiten der Fahrer-WM, der bei den letzten 23 Grand Prix 22 Mal gepunktet hat.

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder machte sich nicht die Mühe, diese KTM-Performance schönzureden, denn mit die restlichen drei KTM-Kollegen stehen auf den Plätzen 20, 21 und 22. Dabei hatte sich nach den ersten drei Grand Prix die Meinung breit gemacht, die 2022-KTM RC16 sei auf allen Pisten schlagkräftig. Doch Binder kam im Q1 über eine Zeit von 2:03,467 min nicht hinaus. Am 2. Oktober 2021 war er auf der damals wesentlich holprigeren Piste hingegen auf Platz 11 gelandet mit einer Zeit von 2:03,781 min. Binder fuhr also am Samstag in Austin um 0,314 Sekunden schneller als vor sieben Monaten, Jorge Martin (2021 auf Startplatz 5) mit der Pramac-Ducati hingegen um 1,239 Sekunden!

«Dieses Wochenende ist bisher eine Herausforderung für mich selbst und das Team. Es ist schwieriger als erwartet» stellte Brad Binder fest. «Wir haben vom Freitagfrüh bis jetzt gekämpft, um dorthin zu kommen, wo wir jetzt stehen.»

«Das Qualifying 1 ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist enttäuschend, hinten auf dem 17. Platz zu stehen. Aber das lässt sich nicht ändern. Wir müssen herausfinden, was da schief gegangen ist. Wir müssen alles tun, um morgen besser abzuschneiden. Punkte gibt es erst morgen, nicht am Samstag. Wenn wir das Motorrad etwas besser auf meine Bedürfnisse abstimmen können, können wir solide Punkte einsammeln.»

MotoGP-Ergebnis, Austin, Q2 (9. April):

1. Martin, Ducati, 2:02,039 min

2. Miller, Ducati, 2:02,042 min, + 0,003 sec

3. Bagnaia, Ducati, 2:02,167, + 0,128

4. Zarco, Ducati, 2:02,570, + 0,531

5. Bastianini, Ducati, 2:02,578, + 0,539

6. Quartararo, Yamaha, 2:02,634, + 0,595

7. Rins, Suzuki, 2:02,694, + 0,655

8. Mir, Suzuki, 2:02,947, + 0,908

9. Marc Márquez, Honda, 2:03,038, + 0,999

10. Nakagami, Honda, 2:03,054, + 1,015

11. Marini, Ducati, 2:03,059, + 1,020

12. Pol Espargaró, Honda, 2:03,096, + 1,057



Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:02,922 min

14. Viñales, Aprilia, 2:03,121

15. Dovizioso, Yamaha, 2:03,133

16. Bezzecchi, Ducati, 2:03,328

17. Brad Binder, KTM, 2:03,467

18. Di Giannantonio, Ducati, 2:03,576

19. Morbidelli, Yamaha, 2:03,579

20. Oliveira, KTM, 2:03,983

21. Fernández, KTM, 2:04,140

22. Gardner, KTM, 2:04,185

23. Alex Márquez, Honda, 2:04,229

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:04,646