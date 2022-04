Aleix Espargaró (Aprilia/13.): «Es ist beschämend»

Aleix Espargaró sieht in Austin noch immer Chancen auf das Podium. Für das Bummeln seiner MotoGP-Kollegen hat der Aprilia-Star kein Verständnis, besonders Alex Márquez kritisierte er deutlich.

Als Elfter nach FP3 und Dritter im Q1 verpasste Aleix Espargaró an seinem ersten Wochenende als WM-Leader den Einzug in die entscheidende zweite Qualifying-Session zweimal knapp. Der Spanier ärgerte sich am Samstag nicht nur über seinen Sturz in Kurve 8, sondern auch über seine im Moto3-Stil bummelnden MotoGP-Kollegen.

«Ich bin überhaupt nicht glücklich», kommentierte er den Stau in der finalen Phase des FP3. «Ich muss aber sagen, dass es mein Fehler war. Ich muss entspannter bleiben, weil wir wissen, dass es passieren kann. Es war mein Fehler, dass ich die Konzentration verloren habe. Das darf nicht passieren. Es ist aber wirklich verrückt. Alex Márquez hat null Respekt. Er hat abgebremst und im FP4 auf mich gewartet, und im Q1 mit dem ersten und dem zweiten Reifen. Es ist unglaublich, dass so etwas passiert. Aber wie schon gesagt: Es ist mein Fehler. Ich muss konzentrierter sein, den Fokus nicht verlieren, meinen Job machen. Es ist, wie es ist.»

Müssen die Regelhüter auch in der Königsklasse eingreifen und die Bummler bestrafen? «Es ist beschämend», schickte Aleix Espargaró voraus. «Als ich in der letzten Safety Commission gesagt habe, dass es lächerlich ist, hat uns die Rennleitung gesagt: Wenn der Fahrer hinter dir nicht auf einer schnellen Runde ist und wenn sie nicht mitten auf der Linie sind, dann können sie warten. Natürlich ist es nicht schön, so etwas im TV zu sehen. Bei Rookies kann ich es noch ein bisschen verstehen. Aber komm schon – Fahrer auf Werksmaschinen mit viel Erfahrung sollten ein gutes Beispiel abgeben. Seit den Wintertests war eines meiner Ziele in meinem Kopf, in dieser Saison alleine zu pushen und einen guten Job zu machen. Ich habe nie auf jemanden gewartet und ich werde dieses Jahr auf keinen warten und immer versuchen, es alleine zu machen.»

Zurück zur Performance der Aprilia-Speerspitze: «Ich bin heute sehr enttäuscht, weil ich an diesem Wochenende großen Aufwand betrieben habe, um konkurrenzfähig zu sein. Ich glaube, dass wir Anwärter auf die Podestplätze sind, weil die Pace sehr stark ist. Darüber bin ich sehr glücklich, aber mir ist es nicht gelungen, eine gute Runde mit dem Soft-Reifen auf die Strecke zu bringen. Und als ich dann sehr, sehr schnell unterwegs war, bin ich gestürzt. Es ist nicht gut gelaufen, aber ich werde es morgen wieder versuchen.»

Zählt sich der Termas-Sieger auch von Startplatz 13 noch zu den Podiumsanwärtern im 20-Runden-Rennen? «Ja, ich glaube schon. Das Rennen wir körperlich sehr fordernd sein und was die Reifen anbelangt, ist es unglaublich – im FP4 bin ich mit einem zwölf Runden alten Reifen fast dieselbe Zeit wie im Qualifying gefahren. Ich bin in der zweiten Hälfte des Rennens also sehr stark. Körperlich glaube ich, dass ich am Ende etwas im Vorteil sein könnte, weil ich mich super gut fühle. Von Startplatz 13 wird es sehr schwierig, aber ich werde es versuchen.»

MotoGP-Ergebnis, Austin, Q2 (9. April):

1. Martin, Ducati, 2:02,039 min

2. Miller, Ducati, 2:02,042 min, + 0,003 sec

3. Bagnaia, Ducati, 2:02,167, + 0,128

4. Zarco, Ducati, 2:02,570, + 0,531

5. Bastianini, Ducati, 2:02,578, + 0,539

6. Quartararo, Yamaha, 2:02,634, + 0,595

7. Rins, Suzuki, 2:02,694, + 0,655

8. Mir, Suzuki, 2:02,947, + 0,908

9. Marc Márquez, Honda, 2:03,038, + 0,999

10. Nakagami, Honda, 2:03,054, + 1,015

11. Marini, Ducati, 2:03,059, + 1,020

12. Pol Espargaró, Honda, 2:03,096, + 1,057



Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:02,922 min

14. Viñales, Aprilia, 2:03,121

15. Dovizioso, Yamaha, 2:03,133

16. Bezzecchi, Ducati, 2:03,328

17. Brad Binder, KTM, 2:03,467

18. Di Giannantonio, Ducati, 2:03,576

19. Morbidelli, Yamaha, 2:03,579

20. Oliveira, KTM, 2:03,983

21. Fernández, KTM, 2:04,140

22. Gardner, KTM, 2:04,185

23. Alex Márquez, Honda, 2:04,229

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:04,646