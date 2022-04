Joan Mir (Suzuki/8.): «Starkes Setup für das Rennen» 10.04.2022 - 10:32 Von Andreas Gemeinhardt

© Gold & Goose Suzuki-Pilot Joan Mir ist vor dem vierten MotoGP-WM-Lauf in Austin sehr optimistisch

Suzuki-Pilot Joan Mir stürzte im dritten freien Training zum «Red Bull Grand Prix of the Americas» in Austin, im entscheidenden Qualifying erreichte Mir den achten Startplatz, direkt hinter seinem Teamkollegen Alex Rins.