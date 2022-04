Jorge Martin (1./Ducati): «Nicht der Siegesfavorit» 10.04.2022 - 00:28 Von Tim Althof

© F.Glänzel Jorge Martin sieht sich nicht als Favorit für das Rennen

Ducati-Fahrer Jorge Martin holte sich am Samstag in Austin die Pole-Position in der MotoGP-Klasse. Er setzte sich gegen vier weitere Ducati-Piloten durch und erwartet am Sonntag einen harten Kampf mit den Markenkollegen.