Austin: Jorge Martin (Ducati) rast zur Pole-Position

Fünf Ducati starten am Sonntag in Front

Ducati hat nach dem Qualifying in Austin am Samstag allen Grund zur Freude. Jorge Martin holte sich die zweite Pole-Position der Saison. Hinter ihm landeten vier weitere Ducati-Fahrer. Marc Marquez fuhr auf Platz 9.

Bei besten Bedingungen am Samstag fand das Qualifying zum «Red Bull Grand Prix of the Americas» auf dem Circuit of the Americas in Austin statt. Die Zuschauer sahen einen gigantischen Kampf um die Pole-Position zwischen einer ganzen Ducati-Armada. Pramac-Fahrer Jorge Martin fuhr mit einer besten Rundenzeit von 2:02,039 min auf die Pole-Position in Texas. Es war die sechste MotoGP-Pole für den Ducati-Piloten.

Hinter Martin landeten vier weitere Ducati-Fahrer. Die beiden Werksfahrer Jack Miller und Francesco Bagnaia komplettieren am Sonntag die erste Startreihe für das Rennen über 20 Runden. Weltmeister Fabio Quartararo musste einen Sturz hinnehmen, der Yamaha-Pilot rettete sich jedoch auf Platz 6, Marc Márquez fuhr auf Position 9 mit seiner Honda RC213V. Den kompletten Verlauf des Qualifyings gibt es in unserem Live-Ticker zum Nachlesen.

Die Stimmen der Top-3:

Jorge Martin (1.), Pramac Racing:

«Das zählt heute doppelt, denn nach dem Sturz in FP3 war ich auf Platz 17. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass ich am Ende hier auf Pole-Position stehe. Danke an mein Team, alle haben hervorragend gearbeitet. Das bedeutet mir sehr viel und wir sind schnell. Hier in Austin unterwegs zu sein ist unglaublich. Ich genieße es sehr. Der Fokus liegt auf dem Rennen, denn das wird nicht leicht mit den ganzen Ducatis hinter uns, aber wir werden bis zum Ende kämpfen.»

Jack Miller (2.), Ducati Lenovo Team:

«Es ist großartig in der ersten Reihe zu stehen, denn nach dem letzten Wochenende brauchten wir das. Ich habe gesehen, dass ich in der dritten Zwischenzeit vorne war und wusste, dass ich den vierten Sektor perfekt fahren muss. Leider habe ich etwas Zeit verloren, aber das Motorrad funktioniert wunderbar und das Team macht einen fantastischen Job.»

Francesco Bagnaia (3.), Ducati Lenovo Team:

«Ich bin sehr glücklich, dass ich in der ersten Startreihe zurück bin. Wir hatten in diesem Jahr sehr viele Probleme bei der Zeitenjagd, aber endlich hat es nochmal geklappt. Am Sonntag werden wir das Gleiche versuchen wie in FP4, denn wir haben unser Gefühl stark verbessert. Die zwei Fahrer, die mit mir in der ersten Riehe stehen, sind sehr schnell und wir werden sehen, was passiert.»

MotoGP-Ergebnis, Austin, Q2 (9. April):

1. Martin, Ducati, 2:02,039 min

2. Miller, Ducati, 2:02,042 min, + 0,003 sec

3. Bagnaia, Ducati, 2:02,167, + 0,128

4. Zarco, Ducati, 2:02,570, + 0,531

5. Bastianini, Ducati, 2:02,578, + 0,539

6. Quartararo, Yamaha, 2:02,634, + 0,595

7. Rins, Suzuki, 2:02,694, + 0,655

8. Mir, Suzuki, 2:02,947, + 0,908

9. Marc Márquez, Honda, 2:03,038, + 0,999

10. Nakagami, Honda, 2:03,054, + 1,015

11. Marini, Ducati, 2:03,059, + 1,020

12. Pol Espargaró, Honda, 2:03,096, + 1,057



Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:02,922 min

14. Viñales, Aprilia, 2:03,121

15. Dovizioso, Yamaha, 2:03,133

16. Bezzecchi, Ducati, 2:03,328

17. Brad Binder, KTM, 2:03,467

18. Di Giannantonio, Ducati, 2:03,576

19. Morbidelli, Yamaha, 2:03,579

20. Oliveira, KTM, 2:03,983

21. Fernández, KTM, 2:04,140

22. Gardner, KTM, 2:04,185

23. Alex Márquez, Honda, 2:04,229

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:04,646