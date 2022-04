Pol Espargaró (Honda/13.): «Es war so hart!» 11.04.2022 - 07:39 Von Johannes Orasche

© Repsol Im Rennen von Austin: Pol Espargaró (44) wird vom stark aufholenden Marc Márquez attackiert © Repsol Pol Espargaró: «Ich war dann sehr langsam» Zurück Weiter

Repsol-Honda-Pilot Pol Espargaró (er litt an einer Darminfektion) fuhr schwer angeschlagen in die Punkte und spricht über sein Leid während des MotoGP-Rennes in Austin.